شركات وهمية تسرق الأموال...قوى الأمن تحذّر

حذّرت من"شركات تداول واحتيال إلكتروني تنتحل صفة شركات استثمار دولية، وتعمد إلى نشر إعلانات مغرية على لاستدراج الضحايا.

ونشرت فيديو توعوي عبر حسابها على منصة "اكس".

وأوضحت أن "هذه الجهات تطلب من الراغبين بالاستثمار تحويل أموال عبر العملات الرقمية أو من خلال شركات تحويل الأموال، مدّعية تحقيق أرباح مرتفعة وسريعة.

وأكدت أن "هذه الوعود وهمية بالكامل، إذ تعتمد هذه الشركات على إظهار أرباح افتراضية بهدف إقناع الضحايا باستثمار مبالغ إضافية.

وعند محاولة سحب جزء من الأرباح، يُطلب منهم تحويل المزيد من الأموال أو دفع رسوم إضافية بحجج مختلفة، قبل أن يختفي الموقع أو تتوقف الشركة عن التواصل بعد الاستيلاء على الأموال.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر من أي شركة استثمار تعد بأرباح سريعة ومضمونة، والتأكد من أنها مرخصة وتخضع لرقابة المختصة قبل تحويل أي مبالغ مالية إليها".