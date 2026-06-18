لقاء بين ميناسيان وافرام الثاني وبحث في الشؤون الكنسية

زار بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم مار إغناطيوس أفرام الثاني، في مقرّ الكرسي البطريركي السرياني الأرثوذكسي في العطشانة.

ورافق البطريرك ميناسيان: مطران للأرمن الكاثوليك أسادوريان، رئيس أساقفة بغداد وتوابعها للأرمن الكاثوليك المطران نرسيس جوزيف زاباريان، الأسقف المعاون لأبرشية البطريركية المطران كريكور باديشاه، المونسنيور أنطوان أتامنيان، الخوري رافي أوهنيسيان، مسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

كما حضر اللقاء المعاون البطريركي المطران مار يوسف بالي.

وأفاد في بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك بأن "اللقاء ساده جو أخوي عكس عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع الكنيستين الشقيقتين، واستعرض صاحبا القداسة والغبطة الأوضاع التي تشهدها المنطقة، لا سيما التحديات المتفاقمة التي تواجه في ، وما تخلفه الأزمات المتلاحقة من تداعيات على معيشتهم ورسالتهم ووجودهم التاريخي في أرض الآباء والأجداد، وشددا على ضرورة صون هذا الحضور المسيحي الأصيل، وتعزيز روح الرجاء والثبات لدى المؤمنين في ظلّ الظروف الراهنة".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن "البحث تناول عدداً من الشؤون الكنسية ذات الاهتمام المشترك، وأكد المجتمعون أهمية توطيد أواصر التعاون بين الكنيستين، وتعزيز الشهادة الواحدة، وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، والعمل معاً من أجل صون كرامة الإنسان وخدمة الخير العام، وتثبيت أبناء الكنائس في أوطانهم، ليبقوا خميرة رجاء وسلام وشهوداً أمناء لقيم الإنجيل في هذا الشرق الذي يحمل رسالة العيش المشترك والأخوة".