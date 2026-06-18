جعجع: الاتفاق الأميركي الإيراني “مسرحية”

أكد " " ، أن هناك ضرورة للانتباه الأمني، معتبراً أن "تاريخ محور الممانعة يشهد عليه".

وأضاف جعجع في تصريح لـMTV، أن الاتفاق الأميركي "واضح جداً"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يسعى إلى التخلّص من الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار ، لافتاً إلى أن ذلك انعكس فعلياً في انخفاض الأسعار بعد رفع الحصار، بحسب تعبيره.

وتابع أن ما حصل على أرض الواقع "مسرحية" تهدف إلى فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي على ، مضيفاً أن باقي الملفات "عادت إلى نقطة الصفر".