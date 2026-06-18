جعجع: الاتفاق الأميركي الإيراني “مسرحية”

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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن هناك ضرورة للانتباه الأمني، معتبراً أن "تاريخ محور الممانعة يشهد عليه".
وأضاف جعجع في تصريح لـMTV، أن الاتفاق الأميركي الإيراني "واضح جداً"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى إلى التخلّص من الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن ذلك انعكس فعلياً في انخفاض الأسعار بعد رفع الحصار، بحسب تعبيره.
وتابع أن ما حصل على أرض الواقع "مسرحية" تهدف إلى فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة، مضيفاً أن باقي الملفات "عادت إلى نقطة الصفر".