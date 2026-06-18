إدارة الكوارث في صور تعمل على تجهيز مراكز إيواء للعائلات المتضررة من الحرب

تعمل وحدة في اتحاد بلديات على استحداث وتجهيز مراكز إيواء مؤقتة للعائلات التي دُمّرت منازلها جراء العدوان ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير أماكن سكن آمنة ولائقة للمتضررين.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة تنفيذ جولاتها الميدانية، حيث قام مدير وحدة إدارة ، برفقة لجنة فنية متخصصة، بالكشف على عدد من الاماكن في البلديات والمدارس في بلدات البرغلية، ديرقانون النهر، بستيات، طيرفلسيه، ، معروب وجناتا.

وتهدف هذه الجولات إلى تقييم جاهزية المراكز وتحديد احتياجاتها من أعمال الترميم والتأهيل والتجهيز، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لاستقبال العائلات المتضررة. كما تشمل أعمال الكشف متابعة البنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وإعداد التقارير الفنية اللازمة لتحديد الأولويات ومتطلبات التدخل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التنسيق المستمر مع وعدد من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية الداعمة، بهدف رفع مستوى جهوزية مراكز الإيواء وتأمين أفضل الظروف الممكنة للعائلات المتضررة، إلى حين عودتها إلى منازلها أو إيجاد حلول سكنية مناسبة.