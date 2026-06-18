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لبنان

إدارة الكوارث في صور تعمل على تجهيز مراكز إيواء للعائلات المتضررة من الحرب

Lebanon 24
18-06-2026 | 15:34
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إدارة الكوارث في صور تعمل على تجهيز مراكز إيواء للعائلات المتضررة من الحرب
إدارة الكوارث في صور تعمل على تجهيز مراكز إيواء للعائلات المتضررة من الحرب photos 0
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تعمل وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور على استحداث وتجهيز مراكز إيواء مؤقتة للعائلات التي دُمّرت منازلها جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير أماكن سكن آمنة ولائقة للمتضررين.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة تنفيذ جولاتها الميدانية، حيث قام مدير وحدة إدارة الكوارث مرتضى مهنا، برفقة لجنة فنية متخصصة، بالكشف على عدد من الاماكن في البلديات والمدارس في بلدات البرغلية، ديرقانون النهر، بستيات، طيرفلسيه، صريفا، معروب وجناتا.

وتهدف هذه الجولات إلى تقييم جاهزية المراكز وتحديد احتياجاتها من أعمال الترميم والتأهيل والتجهيز، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لاستقبال العائلات المتضررة. كما تشمل أعمال الكشف متابعة البنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وإعداد التقارير الفنية اللازمة لتحديد الأولويات ومتطلبات التدخل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التنسيق المستمر مع مجلس الجنوب وعدد من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية الداعمة، بهدف رفع مستوى جهوزية مراكز الإيواء وتأمين أفضل الظروف الممكنة للعائلات المتضررة، إلى حين عودتها إلى منازلها أو إيجاد حلول سكنية مناسبة. 

 

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