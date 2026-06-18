الدفاع المدني ينفذ تدريباً على الإخلاء لموظّفي شركة تأمين في الدكوانة

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "نفّذ الدفاع المدني اللبناني تدريباً على الإخلاء لموظّفي شركة (سيكيورتي للتأمين ش.م.ل) في .

وتضمّن التدريب محاكاة لسيناريو اندلاع حريق في أحد الطوابق، حيث جرى تنفيذ عملية إخلاء للموظفين وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة، والتأكد من إخلاء المبنى والوصول الآمن إلى نقاط التجمع المحددة.

كما وجرى تزويد المشاركين بالإرشادات اللازمة حول كيفية التصرف السليم عند وقوع حالات الطوارئ، مع التأكيد على ضرورة التبليغ عن أي طارئ عبر الاتصال بالرقم 125.

ويأتي هذا التدريب في إطار البرامج التوعوية والتدريبية التي تنفذها اللبناني بهدف تعزيز ثقافة السلامة العامة ورفع مستوى الجهوزية في المؤسسات والمنشآت المختلفة".