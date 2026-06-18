بشأن "القرض الحسن"...هذا ما قاله وزير العدل

أكّد وزير العدل ، أنّه "لم يَطلب منّي أي فريق سياسي طرح ملفّ "جمعيّة مؤسّسة القرض الحسن" في ، وأنا مقتنع بالقضيّة و"ما حدا بيطلب منّي",

وأوضح في تصريح لقناة الـ" "، أنّ "ملف "القرض الحسن" لم يُطرح في مجلس الوزراء، وارتأيت الذّهاب إلى تحقيق عبر ، والعلاقة ممتازة مع مدعي عام التمييز"، مشدّدًا على "أنّنا نريد تطبيق القانون في الملف، والموضوع ليس في إطار شدّ حبال سياسي".