بشأن "القرض الحسن"...هذا ما قاله وزير العدل

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أكّد وزير العدل عادل نصار، أنّه "لم يَطلب منّي أي فريق سياسي طرح ملفّ "جمعيّة مؤسّسة القرض الحسن" في مجلس الوزراء، وأنا مقتنع بالقضيّة و"ما حدا بيطلب منّي",
وأوضح في تصريح لقناة الـ"mtv"، أنّ "ملف "القرض الحسن" لم يُطرح في مجلس الوزراء، وارتأيت الذّهاب إلى تحقيق عبر النيابة العامة التمييزية، والعلاقة ممتازة مع مدعي عام التمييز"، مشدّدًا على "أنّنا نريد تطبيق القانون في الملف، والموضوع ليس في إطار شدّ حبال سياسي".