تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" يرفض المفاوضات المباشرة.. وينخرط فيها عبر بري

Lebanon 24
18-06-2026 | 22:56
A-
A+
حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة.. وينخرط فيها عبر بري
حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة.. وينخرط فيها عبر بري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": الشيخ نعيم قاسم دعا الدولة إلى التحرر من المفاوضات، مستنداً في دعوته على الدعم الإيراني الذي انتزع له وقفاً للنار، عجزت عنه الجولات الأربع الماضية من المفاوضات.
Advertisement
وقد جاء موقف قاسم وكأنه يقطع فيه الطريق على التحرك الذي يقوم به حليفه الرئيس نبيه بري، المكلف أساساً منه بإدارة التفاوض، حيث كانت المعلومات كشفت أن بري، بعد محادثاته مع السفير الأميركي ميشال عيسى، والتي أعقبها استكمال للبحث مع مستشاره الأول علي حمدان، قدم مقترحاً يتعلق بآلية تنفيذ المناطق التجريبية الواردة في اتفاق واشنطن الثلاثي، يقضي ببدء هذه التجربة من منطقة جنوبي الليطاني من خلال تحويلها إلى منطقة خالية من السلاح وكل المظاهر المسلحة، وانتشار الجيش اللبناني، والسماح لأبناء المنطقة بالعودة، مقابل انسحاب إسرائيل منها.
وتستبعد مصادر  ديبلوماسية مطلعة أي تعامل جدي مع دعوة قاسم، لأكثر من سبب، أولها انه لبنان الرسمي قرر المضي في مساره التفاوضي حتى الوصول إلى اتفاق إنهاء حال العداء مع إسرائيل. كما ان السبب الآخر يكمن في ان اتفاق إسلام آباد أقر شمول لبنان بوقف النار، ولكنه لم يتحدث صراحة عن الانسحاب الإسرائيلي، فيما تسربت معلومات ان هذا الأمر سيبحث في تفاصيل البند المتعلق بهذا الأمر.
 
من هنا، ترى المصادر انه كان على قاسم التريث وعدم التسرع، في انتظار تبلور مندرجات الاتفاق أولاً ومدى التزام إسرائيل به ثانياً وحجم الضغط الذي سيمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بنيامين نتانياهو لدفعه إلى الالتزام، خصوصاً وان الأخير، الممتعض من الاتفاق، يدرك انه لن يحقق أي مكتسبات بعد خوضه حرباً باهظة الكلفة ورأي عام داخلي مجمع على رفض وقف الحرب.
وعليه، تدعو المصادر اللبنانيين إلى انتظار ما ستسفر عنه جولة المفاوضات الخامسة وما إذا كانت ستفتح الأفق على حوار جدي حول السلاح والانسحاب وكل الترتيبات الأمنية المطلوبة، خصوصاً وان هذه الجولة تكتسب أهمية بارزة كونها ستترافق وتتزامن مع انطلاق المفاوضات الأميركية الإيرانية من جهة والمسار العربي الإيراني المزمع إطلاقه حول أمن الإقليم والنفوذ الإيراني فيه.  
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" عقدة منشار المفاوضات المباشرة
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 08:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجيه: تأييد كامل للمفاوضات غير المباشرة ورفض لعفو عام "مفصّل"
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 08:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"انتحار سياسي مجاني".. هكذا علّقت كتلة "حزب الله" على مخرجات جولة المفاوضات المباشرة الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 08:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: ننصح بالتحرّر من المفاوضات المباشرة التي أثبتت أنها إملاءات مُذلّة تحت النار وليس فيها شيء
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 08:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-19
Lebanon24
00:36 | 2026-06-19
Lebanon24
00:26 | 2026-06-19
Lebanon24
00:12 | 2026-06-19
Lebanon24
23:25 | 2026-06-18
Lebanon24
23:19 | 2026-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24