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لبنان

وسط مجازر وصعوبة في نقل الجرحى والشهداء.. تصعيد إسرائيلي واسع جنوباً وبقاعاً (صور وفيديو)

Lebanon 24
19-06-2026 | 00:12
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وسط مجازر وصعوبة في نقل الجرحى والشهداء.. تصعيد إسرائيلي واسع جنوباً وبقاعاً (صور وفيديو)
وسط مجازر وصعوبة في نقل الجرحى والشهداء.. تصعيد إسرائيلي واسع جنوباً وبقاعاً (صور وفيديو) photos 0
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توسّع التصعيد الإسرائيلي في الساعات الأخيرة من جنوب لبنان إلى البقاع، وسط موجة غارات واستهدافات متلاحقة طالت عدداً كبيراً من البلدات، بالتزامن مع استمرار عمليات القصف منذ الفجر وارتفاع الحصيلة غير النهائية للشهداء والجرحى، وسط حركة نزوح كثيفة.
 
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وفي آخر التطورات، سُجلت غارة على كفرصير، وغارة على النبطية، وغارة على بريقع، وأخرى على الشرقية، إضافة إلى غارة ثانية على كفرصير، وضربة مسيرة في وادي كفروة.

كما سُجلت غارة على الدوير، و3 غارات بمسيّرات على حاروف أيضاً، إحداهما على المرج وأسفرت عن إصابة، والثانية على البيدر وأسفرت عن إصابتين.

وطالت الغارات سجد وجبشيت، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية جبشيت، فيما استُهدفت دراجة نارية في تولين. كما استهدفت غارة من مسيّرة طريق عبا-انصار، بالاضافة غلى عربصاليم، وحبوش، والنبطية الفوقا.

وفي البقاع، سُجلت غارة على عين بورضاي في بعلبك، واخرى على دورس. وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة".


 
ومنذ الفجر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، وسط غارات جوية وقصف مدفعي طالا عدداً واسعاً من البلدات والمناطق، بعدما شهد الليل موجة استهدافات عنيفة قبل أن تتجدد الضربات صباحاً في زبدين والنبطية والدوير.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب، منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم، تعيق عمليات إجلاء الشهداء والجرحى. وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، أن الحصيلة غير النهائية بلغت 18 شهيداً و33 جريحاً.

وفجراً، شن الطيران الحربي غارات على النبطة الفوقا، زبدين، كفرتبنيت، الريحان، كفرجوز، حاروف والشرقية.

كما طال القصف المدفعي زبدين، كفررمان، كفرجوز، حبوش، كفرتبنيت، النبطية الفوقا، حي الراهبات في النبطية، ومنطقة علي الطاهر.

وسجلت أيضاً غارة على حاروف، إلى جانب استهداف دراجة نارية على طريق العباسية - مفرق الحمادية قرب فروج رومية، ما أدى إلى سقوط شهيد.

وبحسب الحصيلة الأولية، سقط في حاروف 3 شهداء و4 مفقودين، وفي كفرصير 3 شهداء من عائلة واحدة وجريحان، فيما سقط في الشرقية 4 شهداء.

وتجددت الغارات لاحقاً على حبوش والدوير، حيث استُهدفت الأخيرة بغارتين، كما طاولت الاستهدافات طريق الجزائر في النبطية، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة على حبوش، فيما شن الطيران الحربي غارة على دير الزهراني، أدت إلى سقوط شهيد وجريح.

وشمل القصف المدفعي بلدات بني حيان، صريفا وقلاوية، إضافة إلى محلة الجبور في بلدة كفرحونة، وسجد، والعيشية في محلة المحمودية.

كما سجلت غارات على الجبور في خراج كفرحونة، والقطراني، والريحان، وسجد، إضافة إلى غارة بين حاروف والدوير، واستهداف بمسيرة في دير الزهراني.

وحسب وزارة الصحة، توزعت أعداد الشهداء غير النهائية على الشكل التالي:

حاروف: 7 شهداء و10 جرحى
الدوير: 3 شهداء
الشرقية: 3 شهداء وجريحان
العباسية: شهيد
القطراني: شهيدان وجريحان
جبشيت: شهيدان
قعقية الجسر: جريحان
النبطية: جريحان
كفرصير: 4 جرحى
عدشيت: جريحان
حبوش: 9 جرحى
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