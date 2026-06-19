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لبنان

عون يزوّد الوفد المفاوض بتوجيهاته.. ماكرون: الحرب لم تنتهِ بعد والوضع لا يزال هشًا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-06-2026 | 01:00
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عون يزوّد الوفد المفاوض بتوجيهاته.. ماكرون: الحرب لم تنتهِ بعد والوضع لا يزال هشًا
عون يزوّد الوفد المفاوض بتوجيهاته.. ماكرون: الحرب لم تنتهِ بعد والوضع لا يزال هشًا photos 0
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تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات المرتقبة في الثالث والعشرين من الجاري في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية.
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واستعدادًا للجولة الخامسة من المفاوضات رأس  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا في قصر بعبدا ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. 
وزوّد الرئيس عون الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الإعمار.
وافادت المعلومات "أن الاجتماع ركّز على أولوية لبنان بالتفاوض، والتشديد على وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة، لأن القصف في الجنوب مستمر. سياسيًا، سيتم التركيز، إضافة إلى الهدنة، على النقاط الخمس: وقف النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المدنيين إلى قراهم، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. وبالنسبة إلى الوفد العسكري المفاوض، فسيحمل معه تفاصيل أمنية وعسكرية، خصوصًا عند بحث "المناطق التجريبية"، حيث كان الرئيس عون قد اقترح شقيف وزوطر والنبطية والمحيط كمناطق تجريبية، في حين سيرى الوفد اللبناني كيف سيكون البحث هذه المرة وماذا سيتم طرحها.
وأشارت مصادر معنية  إلى أنه  إذا التزمت اسرائيل وقف إطلاق النار الشامل وفقاً لمذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية قبل الثلاثاء المقبل، فسيستأنف الوفد اللبناني المفاوضات من البند الثاني وهو الانسحاب. أما إذا لم توقف إسرائيل الحرب، فسيعمل الوفد مجدداً على تثبيت إطلاق النار. 
وفي باريس اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نوتف سلام العمل على تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الجيش  في استعادة السيطرة على أراضيه، داعيًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحلي بالمسؤولية والعقلانية في ما يتعلق بالوضع في لبنان، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد. 
وأضاف ماكرون أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول الاتفاقات الجارية، معربًا عن اعتقاده بأن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن الوضع لا يزال هشًا.


المصدر: لبنان 24
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