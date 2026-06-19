رسالة الى بري

Advertisement

تتعامل أوساط سياسية مع الاميركية المفروضة على رئيس " المردة" على أنها تتجاوز البعد الشخصي أو الحزبي المباشر، لتندرج ضمن سياق أوسع يرتبط بإعادة رسم موازين الضغط داخل الساحة في مرحلة دقيقة.وتعتبر هذه الأوساط أن توقيت الخطوة يحمل دلالات سياسية تتصل بالدور الذي يؤديه حالياً في إدارة قنوات التفاوض والاتصالات المرتبطة بـ" ".وبحسب هذه القراءة، فإن الرسائل لا تستهدف موقع وحده، بل تسعى أيضاً إلى ممارسة ضغط غير مباشر على في لحظة تفاوضية بالغة الحساسية، بهدف التأثير على شكل المقاربات السياسية ومسار التفاهمات المقبلة.