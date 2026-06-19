رسالة الى بري

تتعامل أوساط سياسية مع العقوبات
الاميركية المفروضة على رئيس "تيار
المردة" سليمان فرنجية
على أنها تتجاوز البعد الشخصي أو الحزبي المباشر، لتندرج ضمن سياق أوسع يرتبط بإعادة رسم موازين الضغط داخل الساحة اللبنانية
في مرحلة دقيقة.
وتعتبر هذه الأوساط أن توقيت الخطوة يحمل دلالات سياسية تتصل بالدور الذي يؤديه رئيس مجلس النواب نبيه بري
حالياً في إدارة قنوات التفاوض والاتصالات المرتبطة بـ"حزب الله
".
وبحسب هذه القراءة، فإن الرسائل لا تستهدف موقع فرنجية
وحده، بل تسعى أيضاً إلى ممارسة ضغط غير مباشر على بري
في لحظة تفاوضية بالغة الحساسية، بهدف التأثير على شكل المقاربات السياسية ومسار التفاهمات المقبلة.