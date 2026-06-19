عودة حلفاء "حزب الله"

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تشير أوساط سياسية إلى أن حلفاء بدأوا يشعرون بعودة شيء من التوازن إلى المشهد الداخلي في ، بعد مرحلة من الحذر والتراجع التي أعقبت الحرب الأخيرة.وبحسب هذه الأوساط، فإن من بقي ضمن هذا الخط رفع في الأيام الماضية سقف خطابه السياسي للمرة الأولى منذ وقف اطلاق النار، في مؤشر إلى تبدل في قراءة المرحلة.اللافت أيضاً، وفق المصادر نفسها، أن بعض الحلفاء السابقين الذين ابتعدوا خلال الفترة الماضية، شرعوا بهدوء في فتح قنوات تواصل خلفية مع "الحزب"، تمهيداً لإعادة ترتيب العلاقات واستكشاف إمكانات التنسيق في المرحلة المقبلة.