تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة – الأميركيَّة: بعضُ التّضليل الإعلامي في الشَّأنِ اللُّبنانيِّ مكشوف!

Lebanon 24
19-06-2026 | 01:22
A-
A+
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة – الأميركيَّة: بعضُ التّضليل الإعلامي في الشَّأنِ اللُّبنانيِّ مكشوف!
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة – الأميركيَّة: بعضُ التّضليل الإعلامي في الشَّأنِ اللُّبنانيِّ مكشوف! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذرت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) من موجة التحريض التي يقودها البعض في الاعلام الأميركي ولفتت إلى خطورة القول "أن الجهودَ الرَّاميةَ إلى استعادةِ السِّيادةِ اللُّبنانيَّةِ وكأنَّها العاملُ الَّذي يدفعُ البلادَ نحوَ حربٍ أهليَّةٍ، في حينِ أنَّ السِّيادةَ هي العاملُ الوحيدُ القادرُ على انتشالِ لبنانَ من هذا الخطرِ". ونبهت من خطورة "تصنيف اللبنانيين" واعتبار المناطق المسيحية "عصاباتٌ يمينيَّةٌ متطرِّفةٌ". 
Advertisement

فهي استقبلت النازحين من كل طوائف لبنان لضمان سلامتهم وفي ذلك لبنان خير دليل على عدم صحة ذلك. وانتهت اللجنة إلى التأكيد أنّ "مستقبلَ لبنانَ لن يُبنى على تطبيعِ وجودِ ميليشيا مدعومةٍ من إيرانَ، ولا على تصويرِ المطالبينَ بقيامِ دولةٍ فاعلةٍ على أنَّهم متطرِّفونَ".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بإسم من تضم من منظمات لبنانية وهي: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمّة الاستشاريّة للجنة، بيانا عممته في توقيت موحد في بيروت وواشنطن هذا نصه:

"في سياق متابعتها للمقاربات التي تُثار حول الشأن اللّبنانيّ في بعض الإعلام الأميركي تُبدي لجنةُ التَّنسيقِ اللُّبنانيَّةِ–الأميركيَّةِ (LACC) اعتراضَها على المقالِ المنشورِ في صحيفةِ وول ستريت جورنال بتاريخِ 9 حزيران 2026 للصَّحافيَّين عمر عبد الباقي ووائل طالب، تحت عنوان: "لبنان على شفيرِ حربٍ أهليَّةٍ جديدةٍ". المقالُ الذي يُشيرُ إلى توتُّراتٍ حقيقيَّةٍ داخلَ المجتمعِ اللُّبناني، يُخطئُ في تحديدِ أسبابِها، إذ يُصوِّرُ الجهودَ الرَّاميةَ إلى استعادةِ السِّيادةِ اللُّبنانيَّةِ وكأنَّها العاملُ الَّذي يدفعُ البلادَ نحوَ حربٍ أهليَّةٍ، في حينِ أنَّ السِّيادةَ هي العاملُ الوحيدُ القادرُ على انتشالِ لبنانَ من هذا الخطرِ.

وإذ تكمنُ المشكلةُ الأعمقُ في المقالِ في اختلالِ التَّوازنِ في مقاربتِه، تراهُ اللّجنة يوجِّهُ أقسى توصيفاتِه إلى خصومِ "حزبُ الله"، ولا سيَّما في المناطقِ المسيحيَّةِ، حيثُ يُصوِّرُهم على أنَّهم "عصاباتٌ يمينيَّةٌ متطرِّفةٌ". في المقابلِ، يتناولُ "حزبُ الله" بلغةٍ هادئةٍ تكادُ تكونُ توصيفيَّةً أو سوسيولوجيَّةً، باعتبارِه "حركةً تمثِّلُ شريحةً اجتماعيَّةً، ويُقدِّمُ سلاحَه وكأنَّه مجرَّدُ وسيلةٍ دفاعيَّةٍ في مواجهةِ إسرائيلَ. والنَّتيجةُ أنَّ الطَّرفَ الأعزلَ يبدو تهديداً، فيما يظهرُ الطَّرفُ المسلَّحُ بمظهرِ الطَّرفِ العقلانيِّ”.

من هنا تؤكّد لجنةُ التَّنسيقِ اللُّبنانيَّةِ–الأميركيَّةِ (LACC) “أنَّ "حزبُ الله" ليس حركةً محلِّيَّةً عاديَّةً ولا حزباً سياسيّاً تقليديًّا، بل هو تنظيمٌ مسلَّحٌ أُنشئَ ومُوِّلَ وأُديرَ على مدى عقودٍ بدعمٍ مباشرٍ من النِّظامِ الإيرانيِّ، وقد احتَفَظ على مدى أربعين عاماً، بقوَّةٍ عسكريَّةٍ خارجَ سلطةِ الدَّولةِ اللُّبنانيَّةِ، وزجَّ لبنانَ في حروبٍ لم يُقرِّرها اللُّبنانيُّونَ/ات، وراكمَ سجلّاً من التَّرهيبِ والعنفِ والاغتيالاتِ ألحقَ أضراراً جسيمةً بالحياةِ الدِّيموقراطيَّةِ اللُّبنانيَّةِ".

ثمّ إنّ كاتبي المقالِ يُطلقان توصيفَ "العصاباتِ" على خصومِ الحزبِ بصيغةٍ تقريريَّةٍ ومن دونِ إسنادٍ أو توثيقٍ، في حينِ يغيبُ أيُّ تدقيقٍ مماثلٍ في سلوكِ الجهةِ الوحيدةِ في لبنانَ الَّتي تمتلكُ قوَّةً عسكريَّةً مستقلَّةً وترتبطُ عمليّاً بعاصمةٍ أجنبيَّةٍ. ويُصوِّرُ المقالُ الخطرَ القائمَ في لبنانَ على أنَّه نتيجةُ مواجهةٍ تُفرضُ على البلادِ من قبلِ الولاياتِ المتَّحدةِ وإسرائيلَ وعددٍ من اللُّبنانيِّينَ ضدَّ "حزبُ الله". إلَّا أنَّ هذا الطَّرحَ يتجاهلُ حقيقةً أساسيَّةً تحسمُ النِّقاشَ إذ إنّه لا يوجدُ أيُّ حزبٍ لبنانيٍّ رئيسيٍّ، باستثناءِ "حزبُ الله"، يحتفظُ بقوَّةٍ عسكريَّةٍ خاصَّةٍ به.

في كلّ ما سبق تشير اللّجنة إلى تضليل متعمَّد، إذ إنّ الأحزابُ والقوى السِّياسيَّةُ والمجتمعيَّةُ الَّتي يضعُها المقالُ في مواجهةِ الحزبِ تخلَّتْ عن أسلحتِها منذُ عقودٍ، وقبلتْ باحتكارِ الدَّولةِ للسُّلطةِ الأمنيَّةِ والعسكريَّةِ، وما تطالبُ به اليومَ ليس إنشاءَ ميليشياتٍ مقابلةٍ، بل قيامَ دولةٍ واحدةٍ، وجيشٍ واحدٍ، وسلطةٍ واحدةٍ تحتكرُ السِّلاحَ. عليهِ، فإنَّ الانقسامَ الحقيقيَّ في لبنانَ ليس بينَ المسيحيِّينَ والشِّيعةِ، ولا بينَ طائفةٍ وأخرى، بل بينَ اللُّبنانيِّينَ/ات الَّذينَ يؤمنونَ بحصريَّةِ السُّلطةِ بيدِ الدَّولةِ، وبينَ الَّذينَ يدافعونَ عن استمرارِ تنظيمٍ مسلَّحٍ خارجَ إطارِها. 

ووفقاً لمختلفِ المؤشِّراتِ واستطلاعاتِ الرَّأيِ المتاحةِ، فإنَّ الغالبيَّةَ السَّاحقةَ من المسيحيِّينَ والسُّنَّةِ والدُّروزِ، إلى جانبِ شريحةٍ وازنةٍ من المواطنينَ الشِّيعةِ، تؤيِّدُ الدَّولةَ اللُّبنانيَّةَ وترفضُ استمرارَ سلاحِ "حزبُ الله" وهيمنةَ إيرانَ على القرارِ الوطنيِّ اللُّبنانيِّ. كما أنَّ التَّوتُّراتِ الَّتي شهدتْها بعضُ المناطقِ المضيفةِ للنَّازحينَ خلالَ الحربِ لا يمكنُ اختزالُها بخلفيَّاتٍ طائفيَّةٍ أو مذهبيَّةٍ. فعندما أدَّتِ الحربُ إلى نزوحِ مئاتِ الآلافِ من المواطنينَ/ات، استقبلتِ المناطقُ المسيحيَّةُ عائلاتٍ هاربةً من العنفِ. وما نشأ لاحقاً من توتُّراتٍ لم يكنْ ناتجاً عن رفضِ النَّازحينَ أو العداءِ لهم، بل عن خشيةٍ مشروعةٍ من أن يؤدِّي وجودُ عناصرِ الحزبِ وسلاحِه بينَ السُّكَّانِ إلى تحويلِ تلك المناطقِ إلى أهدافٍ عسكريَّةٍ، ولم تكنْ هذه المخاوفُ افتراضيَّةً. فقد شهدَ لبنانُ خلالَ الحربِ عدداً من الغاراتِ الإسرائيليَّةِ الَّتي استهدفتْ مواقعَ مرتبطةً بـ"حزبُ الله" في مناطقَ بعيدةٍ عن معاقلِه التَّقليديَّةِ، بما فيها بلداتٌ ذاتُ غالبيَّةٍ مسيحيَّةٍ، ما أدَّى إلى سقوطِ ضحايا مدنيِّينَ لا علاقةَ لهم بالنِّزاعِ.
من هُنا تخلُص اللّجنة إلى أنّ "مستقبلَ لبنانَ لن يُبنى على تطبيعِ وجودِ ميليشيا مدعومةٍ من إيرانَ، ولا على تصويرِ المطالبينَ بقيامِ دولةٍ فاعلةٍ على أنَّهم متطرِّفونَ. بل إنَّ ضمانَ الاستقرارِ الدَّائمِ يمرُّ عبرَ تعزيزِ مؤسَّساتِ الدَّولةِ، وحصرِ السِّلاحِ بسلطتِها الشَّرعيَّةِ، وإنهاءِ أشكالِ التَّدخُّلِ الخارجيِّ كافَّةً، وتمكينِ كلِّ مواطنٍ لبنانيٍّ، أيّاً كان انتماؤُه الطَّائفيُّ، من العيشِ في ظلِّ قانونٍ واحدٍ وسلطةٍ وطنيَّةٍ واحدةٍ”.
 
مواضيع ذات صلة
لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية تدعو لترسيخ سيادة لبنان وتثمّن الدعم الكندي وتواكب مسار المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 10:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو...حملة وطنية لتعزيز الوعي الإعلامي ومكافحة التضليل
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 10:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الحكومة اللبنانية وحدها هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 10:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد اللبناني الى مقر الخارجية الأميركية لاستئناف جولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 10:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

اللبنانية

النازحين

الإيراني

المسيحية

إسرائيل

الغارات

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2026-06-19
Lebanon24
03:19 | 2026-06-19
Lebanon24
03:00 | 2026-06-19
Lebanon24
03:00 | 2026-06-19
Lebanon24
02:50 | 2026-06-19
Lebanon24
02:44 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24