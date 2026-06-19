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لبنان

التيار الوطني: نرفض أي محاولة لاستثمار الحرب لتحقيق مكاسب داخلية

Lebanon 24
19-06-2026 | 01:55
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التيار الوطني: نرفض أي محاولة لاستثمار الحرب لتحقيق مكاسب داخلية
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أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي: "مع دخول اتفاق إنهاء الحرب الأميركية – الإيرانية حيّز التنفيذ، يسأل التيار عن آلية وظروف تطبيقه في لبنان، ويطالب بتثبيت وقف إطلاق النار، ووضع حدّ للإعتداءات الإسرائيلية، واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى وعودة المهجرين".
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واعتبر "التيار" أن التطورات الأخيرة أثبتت صوابية المقاربة التي اعتمدها منذ اندلاع الحرب، والقائمة على رفض خيارين خاطئين في آن واحد: رفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على لبنان، ورفض بقاء القرار والسلاح خارج الدولة اللبنانية.

وأضاف: "لقد أثبتت الأحداث مجدداً أن الحروب تنتهي إلى مسارات سياسية ودبلوماسية، وأن على اللبنانيين تعزيز دولتهم والخروج من لعبة الرهانات على الخارج والاجتماع حول مشروع وطني جامع."

وأكد التيار رفضه أي محاولة لاستثمار الحرب لتحقيق مكاسب داخلية، ويتمسك بمبدأ أن الدولة وحدها يجب أن تكون صاحبة القرار الحصري في الحرب والسلم والتفاوض والسياسة الخارجية، وامتلاك السلاح للدفاع عن لبنان.كما أكد أن الأولوية هي لحماية لبنان وتحصين وحدته واستعادة حقوقه.

ورفض التيار أي طرح أو تهديد ينطوي على إسناد أي دور أمني أو عسكري داخل الأراضي اللبنانية إلى أي دولة أجنبية، بما فيها ما قيل عن تهديدات بتكليف السلطات السورية مواجهة حزب الله داخل لبنان.

ونوّه بموقف الرئيس السوري أحمد الشرع الرافض لأي تدخل عسكري أو سياسي في لبنان، فسيادة لبنان واستقراره وأمنه من مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، وأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية مرفوض أياً يكن مصدره أو مبرره.



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