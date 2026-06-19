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لبنان

مأساة 4 آب 2020 كادت تتكرر.. أمن الدولة يمنع كارثة محتملة في مرفأ بيروت (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2026 | 04:18
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مأساة 4 آب 2020 كادت تتكرر.. أمن الدولة يمنع كارثة محتملة في مرفأ بيروت (فيديو)
مأساة 4 آب 2020 كادت تتكرر.. أمن الدولة يمنع كارثة محتملة في مرفأ بيروت (فيديو) photos 0
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نشر أمن الدولة فيديو كشف من خلاله انه منع كارثة محتمة في مرفأ بيروت

وأشار إلى تحرك حاسم ادى لعدم تكرار مأساة ٤ آب ٢٠٢٠، حيث نجح في اخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال من مرفأ بيروت وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد.
 
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