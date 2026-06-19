مأساة 4 آب 2020 كادت تتكرر.. أمن الدولة يمنع كارثة محتملة في مرفأ بيروت (فيديو)

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أمن الدولة يمنع كارثة محتمة في مرفأ بيروت: تحرك حاسم ادى لعدم تكرار مأساة ٤ آب ٢٠٢٠، وينجح في اخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال من مرفأ بيروت وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/SThCiyArLf
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) June 19, 2026
أمن الدولة يمنع كارثة محتمة في مرفأ بيروت: تحرك حاسم ادى لعدم تكرار مأساة ٤ آب ٢٠٢٠، وينجح في اخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال من مرفأ بيروت وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/SThCiyArLf