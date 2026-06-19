شروط من ترامب تخص لبنان.. العين على "ضربات" العسكرية

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في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين وتل أبيب بعد توقيع الاتفاق الأميركي - ، برزت مؤشرات جديدة على مساعٍ إسرائيلية لإعادة ترتيب التفاهمات مع الإدارة الأميركية، ولا سيما في ما يتعلق بالملفين الإيراني واللبناني.وفي هذا السياق، كشف تقرير جديد عن تحركات يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد لقاء قريب مع الرئيس الأميركي ، وسط تباينات ظهرت أخيراً بين الجانبين بشأن عدد من الإقليمية.ونشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً قال فيه، نقلاً عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لترتيب زيارة إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة وعقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث المصالح الأمنية بعد توقيع اتفاقاً مع .وبحسب التقرير، فإن نتنياهو يهدف من هذه الزيارة إلى تأكيد استمراره لاعباً مؤثراً في الملف الإيراني لدى الإدارة الأميركية، فضلاً عن محاولة احتواء التوتر الذي شاب العلاقة بينه وبين ترامب خلال الفترة الأخيرة، على خلفية تبادل مواقف وتصريحات سلبية بين الطرفين.وأشار التقرير إلى أن طرح ترامب لفكرة تولي الرئيس السوري أحمد الشرع مهمة مواجهة " " في أثار انزعاجاً لدى نتنياهو، الذي اعتبر أن الرسالة الأميركية تحمل توجهاً نحو تجنب اعتماد سياسة "الأرض المحروقة" في أي مواجهة مقبلة مع الحزب.ونقل التقرير عن مصدر في البيت الأبيض قوله إن نتنياهو يضغط، عبر شخصيات نافذة داخل الإدارة الأميركية والحزب ، لعقد لقاء أو اتصال سريع مع ترامب بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة تتعلق بأي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة ضد "حزب الله"، بما يضمن بقاء هذا الملف تحت إدارته المباشرة.وأضاف المصدر أن ترامب سيشترط، في حال الموافقة على أي تحرك عسكري جديد في لبنان، عدم استهداف المناطق المدنية، وأن تقتصر العمليات على ضرب قدرات "حزب الله" ومقدراته العسكرية، مؤكداً أن الرئيس الأميركي لن يمنح موافقته على عملية واسعة النطاق قبل الاطلاع على تفاصيلها، وبعد تقدم مرحلة من المفاوضات المقبلة مع طهران.ووفق التقرير، فإن أي لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو ستكون له أهمية سياسية وانتخابية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ من شأنه أن يحدّ من محاولات المعارضة الإسرائيلية استثمار الخلافات الظاهرة بينه وبين الرئيس الأميركي.كذلك، نقل التقرير عن المصدر نفسه قوله إن الضربات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت لبنان ولم تقتصر على مواقع وترسانة "حزب الله"، أضرت بخطط ترامب التفاوضية مع إيران، وربما حرمت واشنطن من الحصول على شروط أفضل في مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران، وهو أمر لا يرغب الرئيس الأميركي في تكراره خلال المراحل الأولى من أي مفاوضات جديدة.وفي هذا السياق، ذكّر التقرير بانتقادات سابقة وجهها ترامب للأساليب العسكرية الإسرائيلية في لبنان، معتبراً أنه "ليس من الضروري قصف مبانٍ سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين"، قبل أن يشدد في الوقت نفسه على متانة علاقته بنتنياهو، واصفاً إياه بأنه "شخص رائع، لكنه أحياناً يندفع أكثر من اللازم".