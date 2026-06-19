وزير العمل بحث والسفير المصري أوضاع العمالة المصرية

بحث وزير العمل محمد والسفير المصري علاء موسى، العلاقات – وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى التداول في المستجدات الراهنة في والمنطقة.

وشكل ملف العمالة المصرية في لبنان محوراً أساسياً في اللقاء، إذ ناقش الجانبان واقع هذه العمالة ودورها في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وأكدا أهمية تنظيمها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن حقوق العمال ويحفظ انتظام سوق العمل ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما تناول البحث سبل تطوير التعاون بين وزارتي العمل في لبنان ومصر، وتعزيز التنسيق في العمالية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى الزيارة المرتقبة للوزير حيدر للقاهرة خلال شهر المقبل، والتي تأتي تلبية لدعوة كان قد وجهها إليه وزير العمل المصري خلال لقائهما على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في .

وأكد حيدر أن "المحطة الأساسية للزيارة ستكون مقر منظمة العمل العربية، حيث سيجري سلسلة لقاءات في إطار تحركه الهادف إلى حشد دعم عربي للبنان في مواجهة تداعيات العدوان ".

وأشار إلى أن "هذا التحرك يهدف إلى إبراز حجم الأضرار والدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في قطاع العمل والعمال والمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني، والعمل على تأمين موقف عربي داعم عبر منظمة العمل العربية والمنظمات الدولية المختصة، بما يسهم في فضح الانتهاكات والجرائم بحق لبنان وحشد الدعم اللازم لمواجهة تداعياتها".