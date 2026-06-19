السنيورة: التدخل العسكري السوري في لبنان خطأ فادح سيتسبب بصراع داخلي

أكد الرئيس السنيورة، أن "اقتراح الرئيس بالطلب إلى الرئيس السوري أحمد أن تبادر إلى التدخل العسكري في هو خطأ فادح، ويدل على أن الرئيس ، ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما، وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان".

وقال في حديث لمحطة "ANI" الهندية: "من المعلوم أن النظام السوري كان قد عمد إلى التدخل في لبنان في وقت مضى بحجة مساعدته على التخلص من الميليشيات آنذاك، والجميع يندم على تلك التجربة ويؤكد ضرورة عدم تكرارها. لذا، أرى أن تكرار الخطأ ذاته أمر غير مقبول، وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن الرئيس أحمد الشرع وسوريا لا يريدان خوض مثل هذه التجربة مجددا. هذا فضلا على أنه ليس من أو من القدرة على تحمل تبعات التدخل العسكري في لبنان، لاسيما ان هذا التدخل سوف يزيد الأمور تعقيدا، بل سيتسبب باندلاع صراع سياسي داخلي كبير في لبنان، وربما يسهم في إحداث فتنة بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، وأيضا في المنطقة كلها".

وأضاف: اللبنانيون وبغالبيتهم الساحقة، لا يريدون هذا التدخل على الإطلاق، وهم حريصون على تنقية ذاكرتهم الجماعية، وعلى تعزيز علاقاتهم الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلي البلدين، وحريصون على أن تسيطر على كامل الأراضي والمرافق . هذا في الوقت ذاته الذي يحرص فيه اللبنانيون على ألا يكون هناك أي سلاح في أيدي أي جماعة مسلحة في لبنان تنازع سلطة الدولة اللبنانية الحصرية وقواها الشرعية.