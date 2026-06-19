أجواء ربيعية مستقرة...إليكم تفاصيل الطقس!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر ورطب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات ، يتحول الى صيفي حار نسبيا اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، وضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت:

قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية .

الأحد:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و فوق الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر.

الإثنين:

قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة : 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,52