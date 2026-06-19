الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 80 موقعا تابعاً لـحزب الله في الجنوب والبقاع

شن الجيش غارات واسعة على ومنطقة استهدفت أكثر من 80 موقعا تابعاً لـ" " أسفرت عن استشهاد العشرات من عناصر الحزب "ردا على الخروقات المستمرة".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا كشف فيه غارات واسعة توزعت على جنوب ومنطقة البقاع. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات جاءت ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شملت أكثر من 80 موقعا تنوعت بين مقار قيادة، ومنصات إطلاق، وبنى تحتية في مناطق وجنوب لبنان.

كما استهدف مقرين قياديين في . وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد العشرات من عناصر الحزب الذين كانوا يتواجدون داخل هذه المقار، حسب بيان الجيش الإسرائيلي.