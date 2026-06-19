الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 80 موقعا تابعاً لـحزب الله في الجنوب والبقاع

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🔸ردًا على خروقات حزب الله المتكررة: جيش الدفاع هاجم أكثر من 80 هدفًا وقضى على عشرات الأرهابيين من حزب الله في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل مقريْن لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان حيث كان يعمل فيهما عناصر من حزب الله
🔸كما أغار جيش الدفاع منذ ساعات الليلةالماصيك على… pic.twitter.com/CCyfii6dNs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 19, 2026
🔸ردًا على خروقات حزب الله المتكررة: جيش الدفاع هاجم أكثر من 80 هدفًا وقضى على عشرات الأرهابيين من حزب الله في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل مقريْن لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان حيث كان يعمل فيهما عناصر من حزب الله
🔸كما أغار جيش الدفاع منذ ساعات الليلةالماصيك على… pic.twitter.com/CCyfii6dNs