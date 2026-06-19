الحاج حسن: ما يخدم لبنان الاستفادة من الزخم الإيراني

شدد النائب حسين الحاج حسن، على أن المسؤولين في السلطة "اضطروا كي يصدروا بيان إدانة مشترك مع ضد ، وهذا في السياسة يعني أنهم أصبحوا حلفاء مع إسرائيل ضد إيران، بينما المطلوب من هؤلاء المسؤولين في السلطة أن يردموا الهوة التي افتعلوها مع المقاومة وجمهورها، وأن يردموا الهوة التي افتعلوها مع الجمهورية الإسلامية ، من أجل مصلحة وليس من أجل مصلحة إيران".

ولفت إلى أن "السلطة وافقت على بيان مشترك مع والإسرائيليين يتضمن كلاما مفاده أن " " عدو مشترك لإسرائيل وأميركا ولبنان، وهذا ما جاء على لسان وزير خارجية أميركا ماركو روبيو، فيما الوفد اللبناني لم ينطق بحرف، كما أنه لم يعترض أي مسؤول لبناني من مسؤولي السلطة على هذا الكلام، وبالتالي، فإن المطلوب من هؤلاء موقفا يوضحون فيه إن كانوا موافقين على هذا الكلام أم لا".

وأكد النائب الحاج حسن أننا "منفتحون على قواعد وأسس سياسية لإصلاح ما أفسده بعض من في السلطة بحق هذه البئية والمجتمع وجمهور المقاومة، اللبنانيين منذ آلاف السنين، الذين قدّموا للوطن آلاف التضحيات وساهموا في بنائه".

وتوجه الحاج حسن بالشكر الى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب على "هذا الموقف الحاسم، ونحن ودولة يدا بيد وكتفا بكتف مستفيدين من هذا الدعم الإيراني ومنفتحين على كل من يدعم من أجل تحقيق هذين الهدفين مع الأهداف الأخرى التي نشدد عليها وهي، أولا وقف إطلاق النار الكامل والنهائي برا وبحرا وجوا بلا حرية حركة للعدو الذي يحاول أن يتفلت ويحافظ على حرية الحركة، ولكن لا عودة إلى معادلة ما قبل الثاني من آذار، وأما الأمر الثاني فهو انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية، وثالثا عودة النازحين إلى كامل القرى، ورابعا عودة الأسرى، وخامسا إعادة الإعمار في كل القرى".

وشدد على أن "ما يخدم مصلحة لبنان هو الاستفادة من الدعم والزخم الإيراني، والتشديد على وجوب تحقيق هذه النقاط الخمسة على أنها أهداف ومطالب لبنانية غير قابلة للمساومة".