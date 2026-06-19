تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العلاّمة فضل الله يدعو الدولة إلى استنفار جهودها لخروج العدوّ من الأراضي المحتلة

Lebanon 24
19-06-2026 | 06:09
A-
A+
العلاّمة فضل الله يدعو الدولة إلى استنفار جهودها لخروج العدوّ من الأراضي المحتلة
العلاّمة فضل الله يدعو الدولة إلى استنفار جهودها لخروج العدوّ من الأراضي المحتلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعا العلامة علي فضل الله،"الدّولة إلى أن تستنفر جهودها وقدراتها من أجل العمل سريعًا لتوفير كلّ الظّروف الّتي تضمن خروجًا عاجلًا للعدوّ من الأراضي الّتي لا يزال يحتلّها، ولعودة الأهالي إليها، وأن تستند لتحقيق ذلك إلى الزّخم الّذي أمّنه الاتّفاق الأميركيّ الإيرانيّ، وإلى الدّعم الّذي تتلقّاه من العديد من الدّول العربيّة والعالم الّتي لا تزال تقف مع لبنان، وإلى عناصر القوّة الّتي يمتلكها هذا البلد والّتي أثبتت رغم عدم تكافؤ القدرات مع هذا العدوّ أنّها قادرة على إرباكه وإقلاق وجوده في الأماكن الّتي يتواجد فيها. في الوقت الّذي ندعوها إلى أن يكون لها حضورها لمدّ يد العون إلى العائدين إلى قراهم وتوفير المستلزمات الّتي تضمن لهم العودة الآمنة وتلبية حاجاتهم الضّروريّة من طرقات وماء وكهرباء ووسائل التّواصل".

وأعاد التّأكيد على "ضرورة العمل لتعزيز الوحدة الدّاخليّة والتّماسك على الصّعيدين الرّسميّ والشّعبيّ وكفّ كلّ الأصوات الّتي تعمل على المسّ بها وتعميق الانقسام الدّاخليّ لمنع العدو من الاستفادة من أيّ انقسام داخليّ ممّا راهن عليه ولا يزال يراهن، ونقولها للّبنانيّين إنّ الوقت ليس وقت تحميل مسؤوليّات للآخرين أو تسجيل نقاط أو تصفية حسابات بل هو وقت العمل لإنقاذ البلد من نيران الاحتلال الّتي نعيد التّأكيد أنّها لا تستهدف طائفة أو مذهبًا أو موقعًا سياسيًّا بل تتعدّاه إلى الوطن كلّه.

وقال: "إنّ على اللبنانيين أن يعرفوا أن المرحلة هي مرحلة يراد منها رسم خرائط جديدة للمنطقة وعليهم أن يحرصوا ألا يكونوا على هامشها بل في قلبها وهذا لا يتمّ إلّا بتكاتفهم وتعاونهم ووحدتهم".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله: الدولة مطالبة بحماية السيادة وإغاثة المتضررين من العدوان
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 14:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: حاضرون للتعاون مع السلطة لتحرير لبنان بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة وانتشار الجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 14:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله في ذكرى شهداء الصحافة: نثمن دور رسل الحقيقة صوتاً وصورة وقلماً
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 14:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة والعدو تكبد خسائر كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 14:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

علي فضل الله

هذا البلد

فضل الله

الإيراني

الاحتلال

لبنان

العون

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-06-19
Lebanon24
07:31 | 2026-06-19
Lebanon24
07:28 | 2026-06-19
Lebanon24
07:23 | 2026-06-19
Lebanon24
07:01 | 2026-06-19
Lebanon24
06:45 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24