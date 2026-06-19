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لبنان

العلاّمة الخطيب يدعو السلطة الى التراجع عن قراراتها

Lebanon 24
19-06-2026 | 06:20
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العلاّمة الخطيب يدعو السلطة الى التراجع عن قراراتها
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رأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "أن الإدارة الأميركية ملزمة بموجب مذكرة التفاهم بتثبيت وقف النار في لبنان من خلال الضغط على العدو الإسرائيلي، إذا كان حريصا فعلا على نجاح المفاوضات مع إيران التي لن تترك لبنان وجنوبه ومقاومته عرضة للعدوان والإحتلال". وجدد الدعوة للسلطة اللبنانية الى "إعادة النظر في موقفها من المقاومة، والعودة عن قراراتها ،وتصحيح العلاقات مع الجمهورية الاسلامية".

وقال: كان من المقرر أن تبدأ اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، في ضوء مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بنداً بين الجانبين على أعلى مستوى، ونظن أن تأجيلها لم يكن للسبب الذي أعلن عنه، وانما لامتناع الجمهورية الاسلامية الايرانية الدخول في المفاوضات قبل تنفيذ البند الاول من هذا التفاهم، وهو الالتزام بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ومنها لبنان".

أضاف :"وعلى أي حال فقد رحّبنا بهذه المذكرة ونكرر تهنئتنا وشكرنا للجمهورية الإسلامية على تضمينها وقف الحرب على لبنان، ولذلك فإننا نعتبر أنفسنا في لبنان معنيين بها وبالمفاوضات من زاويتين:

الأولى أن نجاح هذه المفاوضات سوف يوفر استقرارا مطلوبا لهذه المنطقة ودولها، ونحن جزء من هذه المنطقة ولسنا جزيرة معزولة كما يريد البعض عن غباء أو رهانات أثبتت عقمها في الماضي، ولأن استقرار إيران والدول المحيطة بها يخدم لبنان على شتى الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.

أما الزاوية الثانية، فإن استقرار لبنان وتثبيت وقف النار وتحرير أرضه هو جزء من هذه المعادلة، لأن فشل هذه المفاوضات قد يعني عودة الحرب إلى المنطقة واستئناف العدو الإسرائيلي لحربه المجرمة وأطماعه في أرضنا. ولذلك نرى بوضوح أن العدو الإسرائيلي يسعى جاهداً لإفشال هذه المفاوضات بعدما فشل في تحقيق أهدافه التي دخل على أساسها الحرب، سواء في إيران أو في لبنان".

 

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