هذا أبرزُ هدفٍ لبري

قالت أوساط نيابية في حركة "أمل" إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريدُ اهتزاز التوازنات في البلد خصوصاً أنَّ الحرب الإسرائيلية كان هدفها أصلاً إحداث شرخ داخليّ.
وأكدت المصادر أنّ هدف بري
الأساس هو تحصين الوحدة الداخلية رغم كل المخاطر التي تُحيط بها، مشيرة إلى أنَّ الأولوية اليوم هي لضمان استمرار وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الجهات الدولية الكبرى لاسيما وأن إسرائيل
تحاول كسر الاتفاق عبر الغارات
المستمرة.
واعتبرت المصادر أن أي انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار سيكونُ بسبب إسرائيل التي تحاول الهروب من أي التزام
يجعلها تخسر ما حققته ضدّ "حزب الله
" من وجهة نظرها، موضحة أن عودة الحرب وتوسعها سيكون عنواناً لإشكالية إقليمية.
وختمت المصادر بالقول إن التصعيد الإسرائيلي
الحالي أكد مخاوف بري إزاء المخاطر التي تُحيط بالجنوب رغم الاتفاق الإيراني
- الأميركي، وكل المحاولات لتثبيته وفرضه أمراً واقعاً على إسرائيل.