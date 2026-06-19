هذا أبرزُ هدفٍ لبري

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وأكدت المصادر أنّ هدف الأساس هو تحصين الوحدة الداخلية رغم كل المخاطر التي تُحيط بها، مشيرة إلى أنَّ الأولوية اليوم هي لضمان استمرار وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الجهات الدولية الكبرى لاسيما وأن تحاول كسر الاتفاق عبر المستمرة.واعتبرت المصادر أن أي انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار سيكونُ بسبب إسرائيل التي تحاول الهروب من أي يجعلها تخسر ما حققته ضدّ " " من وجهة نظرها، موضحة أن عودة الحرب وتوسعها سيكون عنواناً لإشكالية إقليمية.وختمت المصادر بالقول إن التصعيد الحالي أكد مخاوف بري إزاء المخاطر التي تُحيط بالجنوب رغم الاتفاق - الأميركي، وكل المحاولات لتثبيته وفرضه أمراً واقعاً على إسرائيل.