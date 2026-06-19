إيران تستنكر العمليات الإسرائيلية المستمرة على لبنان

أكد المتحدث باسم بقائي، أن "بلاده تستنكر العمليات العدوانية والإرهابية التي ينفذها الكيان في ، محذراً من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار في إشعال الحروب في المنطقة". وأضاف أن تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات على لبنان، مؤكداً أن ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها.