إيران تستنكر العمليات الإسرائيلية المستمرة على لبنان

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "بلاده تستنكر العمليات العدوانية والإرهابية التي ينفذها الكيان الصهيوني في لبنان، محذراً من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إشعال الحروب في المنطقة". وأضاف أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكداً أن إيران ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها.