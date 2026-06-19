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لبنان

محاولة قتل تنتهي بتوقيف الفاعل في الشويفات

Lebanon 24
19-06-2026 | 08:57
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محاولة قتل تنتهي بتوقيف الفاعل في الشويفات
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "بناءً على شكوى مقدّمة لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة من المواطن: (ح. ز.) ضدّ المدّعى عليه (ع. ز. مواليد عام 1995، لبناني) بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل وتهديد بالقتل، وذلك بتاريخ 12-6-2026، في مدينة الشّويفات، بسبب منافسة في العمل. وأنّ الأخير لاذ بالفرار بعد أن أطلق النّار باتّجاه المدّعي وسيّارته فأصابه في قدميه الاثنتين، كما أصيبت السّيّارة بعدّة طلقات ناريّة. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، وبالتّنسيق مع مفرزة البحث والتّدخل (BRI) في الوحدة ذاتها، تمكّنت المفرزة المذكورة من نصب كمينٍ محكمٍ وتوقيف المشتبه فيه، بعد أن استطاعت تحديد مكان وجوده. ضُبِطَ بحوزته بندقيتان حربيّتان نوع "كلاشنكوف"، ومسدّس حربي، وذخائر. وتبيّن وجود ملاحقات عدليّة بحقّه، بجرم أسلحة وإطلاق نار. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته". 

 

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