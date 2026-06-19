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لبنان

الصحة: 47 شهيدا و97 جريحا في الغارات الإسرائيلية اليوم

Lebanon 24
19-06-2026 | 09:58
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الصحة: 47 شهيدا و97 جريحا في الغارات الإسرائيلية اليوم
الصحة: 47 شهيدا و97 جريحا في الغارات الإسرائيلية اليوم photos 0
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات المكثفة للعدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة محدثة إلى 47 شهيدا و97 جريحا وفق التالي: 
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حاروف: 9 شهداء من بينهم 3 سيدات و 14 جريحا من بينهم 3 سيدات

الدوير: 6 شهداء من بينهم طفلة وسيدة و6 جرحى من بينهم طفل وسيدة 

الشرقية: 3 شهداء من بينهم سيدتان وجريحتان

كفرصير: شهيدتان و9 جرحى من بينهم طفل وسيدتان

حبوش: 7 شهداء و12 جريحا من بينهم طفلان

القطراني: شهيدان و 5 جرحى

النبطية: شهيدان و11 جريحا من بينهم 3 أطفال وسيدة

دير الزهراني: 4 شهداء وجريح

كفررمان: شهيدان وجريحان

كفرجوز: 8 جرحى من بينهم سيدة

جبشيت: شهيدان من بينهم سيدة وجريحان

قعقية الجسر: 6 جرحى من بينهم طفلة وسيدة

عدشيت: 3 جرحى

الريحان: شهيد وجريح 

عبا: جريح

العباسية: شهيد

عربصاليم: 3 شهداء من بينهم طفل و5 جرحى من بينهم طفلة و3 سيدات 

تل الأبيض بعلبك: 3 شهداء 

عين بورضاي بعلبك : 9 جرحى من بينهم طفلتان وسيدة
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