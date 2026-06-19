الصحة: 47 شهيدا و97 جريحا في الغارات الإسرائيلية اليوم

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن المكثفة للعدو منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة محدثة إلى 47 شهيدا و97 جريحا وفق التالي:حاروف: 9 من بينهم 3 سيدات و 14 جريحا من بينهم 3 سيداتالدوير: 6 شهداء من بينهم طفلة وسيدة و6 جرحى من بينهم طفل وسيدةالشرقية: 3 شهداء من بينهم سيدتان وجريحتانكفرصير: شهيدتان و9 جرحى من بينهم طفل وسيدتانحبوش: 7 شهداء و12 جريحا من بينهم طفلانالقطراني: شهيدان و 5 جرحى: شهيدان و11 جريحا من بينهم 3 أطفال وسيدةدير الزهراني: 4 شهداء وجريحكفررمان: شهيدان وجريحانكفرجوز: 8 جرحى من بينهم سيدةجبشيت: شهيدان من بينهم سيدة وجريحانقعقية : 6 جرحى من بينهم طفلة وسيدةعدشيت: 3 جرحى: وجريحعبا: جريحالعباسية: شهيدعربصاليم: 3 شهداء من بينهم طفل و5 جرحى من بينهم طفلة و3 سيداتتل الأبيض : 3 شهداءعين بورضاي بعلبك : 9 جرحى من بينهم طفلتان وسيدة