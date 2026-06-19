الغارات مستمرّة رغم وقف إطلاق النار... وحصيلة الشهداء والجرحى مُرتفعة

منذ تجدّد الإسرائيليّة منذ منتصف ليل أمس، استشهد 47 مواطناً وأُصيب 97 بجروحٍ، جراء القصف الإسرائيليّ العنيف الذي طال بلدات جنوبيّة وبقاعيّة.

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وتوزّع عدد بحسب بيان وزارة الصحّة، كالتالي:





الدوير: 6 شهداء من بينهم طفلة وسيدة و6 جرحى من بينهم طفل وسيدة



الشرقية: 3 شهداء من بينهم سيدتان وجريحتان



كفرصير: شهيدتان و9 جرحى من بينهم طفل وسيدتان



حبوش: 7 شهداء و12 جريحا من بينهم طفلان



القطراني: شهيدان و 5 جرحى



: شهيدان و11 جريحا من بينهم 3 أطفال وسيدة



دير الزهراني: 4 شهداء وجريح



كفررمان: شهيدان وجريحان



كفرجوز: 8 جرحى من بينهم سيدة



جبشيت: شهيدان من بينهم سيدة وجريحان



قعقية : 6 جرحى من بينهم طفلة وسيدة



عدشيت: 3 جرحى



: وجريح



عبا: جريح



العباسية: شهيد



عربصاليم: 3 شهداء من بينهم طفل و5 جرحى من بينهم طفلة و3 سيدات



تل الأبيض : 3 شهداء



عين بورضاي بعلبك : 9 جرحى من بينهم طفلتان وسيدة. حاروف: 9 من بينهم 3 سيدات و 14 جريحا من بينهم 3 سيداتالدوير: 6 شهداء من بينهم طفلة وسيدة و6 جرحى من بينهم طفل وسيدةالشرقية: 3 شهداء من بينهم سيدتان وجريحتانكفرصير: شهيدتان و9 جرحى من بينهم طفل وسيدتانحبوش: 7 شهداء و12 جريحا من بينهم طفلانالقطراني: شهيدان و 5 جرحى: شهيدان و11 جريحا من بينهم 3 أطفال وسيدةدير الزهراني: 4 شهداء وجريحكفررمان: شهيدان وجريحانكفرجوز: 8 جرحى من بينهم سيدةجبشيت: شهيدان من بينهم سيدة وجريحانقعقية : 6 جرحى من بينهم طفلة وسيدةعدشيت: 3 جرحى: وجريحعبا: جريحالعباسية: شهيدعربصاليم: 3 شهداء من بينهم طفل و5 جرحى من بينهم طفلة و3 سيداتتل الأبيض : 3 شهداءعين بورضاي بعلبك : 9 جرحى من بينهم طفلتان وسيدة.

وبعد إعلان الولايات المتّحدة الأميركيّة و" " وإسرائيل عن دخول إتّفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة غارات جديدة، طالت بلدات:

- كفررمان

- النبطية الفوقا

- كفرصير

- زبدين

- شوكين

- جبل الرفيع

- الريحان

- عدشيت

- حبوش