الغارات مستمرّة رغم وقف إطلاق النار... وحصيلة الشهداء والجرحى مُرتفعة

حاروف: 9 شهداء
من بينهم 3 سيدات و 14 جريحا من بينهم 3 سيدات
الدوير: 6 شهداء من بينهم طفلة وسيدة و6 جرحى من بينهم طفل وسيدة
الشرقية: 3 شهداء من بينهم سيدتان وجريحتان
كفرصير: شهيدتان و9 جرحى من بينهم طفل وسيدتان
حبوش: 7 شهداء و12 جريحا من بينهم طفلان
القطراني: شهيدان و 5 جرحى
النبطية
: شهيدان و11 جريحا من بينهم 3 أطفال وسيدة
دير الزهراني: 4 شهداء وجريح
كفررمان: شهيدان وجريحان
كفرجوز: 8 جرحى من بينهم سيدة
جبشيت: شهيدان من بينهم سيدة وجريحان
قعقية الجسر
: 6 جرحى من بينهم طفلة وسيدة
عدشيت: 3 جرحى
الريحان
: شهيد
وجريح
عبا: جريح
العباسية: شهيد
عربصاليم: 3 شهداء من بينهم طفل و5 جرحى من بينهم طفلة و3 سيدات
تل الأبيض بعلبك
: 3 شهداء
عين بورضاي بعلبك : 9 جرحى من بينهم طفلتان وسيدة.
وبعد إعلان الولايات المتّحدة الأميركيّة و"حزب الله
" وإسرائيل عن دخول إتّفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة غارات جديدة، طالت بلدات: