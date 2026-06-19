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لبنان

الغارات مستمرّة رغم وقف إطلاق النار... وحصيلة الشهداء والجرحى مُرتفعة

Lebanon 24
19-06-2026 | 10:15
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الغارات مستمرّة رغم وقف إطلاق النار... وحصيلة الشهداء والجرحى مُرتفعة
الغارات مستمرّة رغم وقف إطلاق النار... وحصيلة الشهداء والجرحى مُرتفعة photos 0
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منذ تجدّد الغارات الإسرائيليّة منذ منتصف ليل أمس، استشهد 47 مواطناً وأُصيب 97 بجروحٍ، جراء القصف الإسرائيليّ العنيف الذي طال بلدات جنوبيّة وبقاعيّة.
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وتوزّع عدد الشهداء بحسب بيان وزارة الصحّة، كالتالي:
 
حاروف: 9 شهداء من بينهم 3 سيدات و 14 جريحا من بينهم 3 سيدات

الدوير: 6 شهداء من بينهم طفلة وسيدة و6 جرحى من بينهم طفل وسيدة 

الشرقية: 3 شهداء من بينهم سيدتان وجريحتان

كفرصير: شهيدتان و9 جرحى من بينهم طفل وسيدتان

حبوش: 7 شهداء و12 جريحا من بينهم طفلان

القطراني: شهيدان و 5 جرحى

النبطية: شهيدان و11 جريحا من بينهم 3 أطفال وسيدة

دير الزهراني: 4 شهداء وجريح

كفررمان: شهيدان وجريحان

كفرجوز: 8 جرحى من بينهم سيدة

جبشيت: شهيدان من بينهم سيدة وجريحان

قعقية الجسر: 6 جرحى من بينهم طفلة وسيدة

عدشيت: 3 جرحى

الريحان: شهيد وجريح 

عبا: جريح

العباسية: شهيد

عربصاليم: 3 شهداء من بينهم طفل و5 جرحى من بينهم طفلة و3 سيدات 

تل الأبيض بعلبك: 3 شهداء 

عين بورضاي بعلبك : 9 جرحى من بينهم طفلتان وسيدة. 
 
وبعد إعلان الولايات المتّحدة الأميركيّة و"حزب الله" وإسرائيل عن دخول إتّفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة غارات جديدة، طالت بلدات:
 
- كفررمان 
 
- النبطية الفوقا 
 
- كفرصير
 
- زبدين 
 
- شوكين 
 
- جبل الرفيع 
 
- الريحان 
 
- عدشيت 
 
- حبوش 
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