الحجار إلى محافظ بيروت ومديرية قوى الأمن: لتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية

وجّه والبلديات إلى محافظ القاضي ومديرية قوى الأمن كتابا لتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية اعتبارا من الأربعاء المقبل.

ونشرت صفحة على منصة "أكس" ما يلي: "في ظلّ ارتفاع نسبة مخالفات الدراجات النارية المخلّة بالأمن والسلامة المرورية في مدينة بيروت، وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد كتاباً إلى والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت إعتباراً من يوم الأربعاء تاريخ 24/6/2026".