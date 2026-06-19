الحجار إلى محافظ بيروت ومديرية قوى الأمن: لتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية

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وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود ومديرية قوى الأمن كتابا لتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية اعتبارا من الأربعاء المقبل.
ونشرت صفحة وزارة الداخلية على منصة "أكس" ما يلي: "في ظلّ ارتفاع نسبة مخالفات الدراجات النارية المخلّة بالأمن والسلامة المرورية في مدينة بيروت، وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كتاباً إلى محافظة مدينة بيروت والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت إعتباراً من يوم الأربعاء تاريخ 24/6/2026".