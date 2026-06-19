مكيّه شارك في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في باكو

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شارك لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، بصفته المحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تعقد في مدينة باكو في أذربيجان بين 17 و20 الحالي، بمشاركة محافظي البنك وممثلي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية والتنموية الدولية.وهنأ مكيه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر بإعادة انتخابه لولاية ثانية، مثمنا "جهوده وإنجازاته خلال فترة رئاسته الأولى وإسهاماته في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطوير العمليات والبرامج التمويلية والتنموية، وتعزيز المتانة المالية والمكانة الدولية للبنك، فضلا عن توسيع دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء".وبعد أن تبين أن حق الجمهورية العربية في تسمية مدير تنفيذي في البنك الإسلامي للتنمية تعذر ممارسته إبان فترة تعليق عضويتها السابقة، وفي سياق دعم التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز العلاقات - السورية، أبلغ القاضي مكيه المشاركين، وبناء على توجيهات دولة ، رغبة الجمهورية اللبنانية تأجيل ممارستها لحق تسمية المدير التنفيذي المخصص للمجموعة التي تنتمي إليها خلال الحالية، بما يتيح للجمهورية العربية السورية تولي هذه المهمة وتعزيز مشاركتها في أعمال مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية، على أن يمارس حقه في التسمية خلال الدورة اللاحقة.كما شارك مكيه في فعاليات المائدة المستديرة المخصصة للبحث في سبل حشد الموارد لصندوق التمويل الميسر الأجل للفترة 2026 2030، حيث أكد "دعم لبنان للإطار الاستراتيجي العشري الجديد لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، مشددا على "أهمية الانتقال من تمويل التنمية إلى تعزيز قدرة مواجهة الأزمات والصدمات، وعلى ضرورة تجديد موارد الصندوق وتطوير الشراكات وآليات التمويل المبتكرة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء".وفي ضوء التحديات التي تواجه منطقة وما خلفته النزاعات من أضرار بشرية واقتصادية وتنموية واسعة النطاق، دعا القاضي مكيه إلى "عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فور توقف الأعمال الحربية، للبحث في مساهمة البنك ومؤسساته التابعة في جهود التعافي وإعادة الإعمار ودعم التنمية في الدول المتضررة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا "أهمية اضطلاع المجموعة بدور محوري في مواكبة هذه المرحلة انسجاما مع رسالتها التنموية والتضامنية".وقال مكيه: "اسمحوا لي أن أبدأ مداخلتي بسؤال واحد، يلخص التحدي الذي يجمعنا اليوم: هل يكفي أن نمول التنمية، أم أن واجبنا أصبح أن نحميها ونحصنها من صدمات ؟ ففي عالم تتسارع فيه الأزمات أكثر مما تتسارع فيه الحلول، لم يعدالتحدي في تعبئة الموارد فقط، بل في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. ومن هذا المنطلق، يعرب لبنان عن دعمه للإطار الاستراتيجي العشري الجديد لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويكمن أحد أبرز مكامن قوة هذا الإطار في إدراكه أن السلام والإزدهار، أوالإستقرار والتنمية، وجهان لعملة واحدة، لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر".أضاف: "إن الدورة الأولى لتجديد موارد صندوق التمويل الميسر للفترة20262030 تمثل فرصة حقيقية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي. وفي هذا السياق، نؤمن بأن التضامن الحقيقي لا يعني أن تتساوى المساهمات، بل أن تتوحد الإرادات. فبين دولنا من يساهم بالموارد، وبينها من يساهم بالخبرات وبناء القدرات، والمهم أن يبقى الجميع شركاء في التنمية.وإذ تختلف أولويات الدول الأعضاء وظروفها التنموية من دولة إلى أخرى، فإن نجاح الصندوق لن يقاس بحجم موارده فحسب، بل بقدرته على توجيه هذه الموارد بما يراعي احتياجات كل دولةوخصوصية تحدياتها".وتابع: "واسترشادا بالإطار الاستراتيجي العشري، وحرصا على ترجمة أهدافه إلى مبادرات ملموسة، نقترح البدء بثلاث أدوات متكاملة لحشد الموارد وتعظيم أثر الصندوق.أولا، تطوير "صكوك التنمية والاستقرار" لتعبئة رؤوس أموال إضافية توجه إلى مشاريع الأمن الغذائي والصحة والتعليموالتعافي الاقتصادي.ثانيا، إنشاء "منصة للتمويل المختلط الإسلامي" تجمع بين موارد الصندوق والقطاع الخاص والصناديق السيادية والمؤسسات التنموية.ثالثا، إنشاء "آلية لضمان وتقاسم المخاطر" تشجعالمستثمرين والمؤسسات التمويلية على توجيه موارد إضافية نحو الدول الأكثر احتياجا.ونرى في هذه المبادرات ترجمة عملية لأهداف الاستراتيجية العشريةفي مجالات حشد الموارد، والتمويل المبتكر، وتعزيز الشراكات".وأردف: "في ضوء ما تشهده منطقتنا من نزاعات، يقترح لبنان عقد اجتماع خاص لمجلس المحافظين، فور استقرار الأوضاع وانتهاء الأعمال الحربية، لوضع إطار لمساهمة مجموعة البنك في جهود التعافي وإعادة الإعمار للدول المتضررة، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط. لقد تأسس البنك الإسلامي للتنمية أيها السادة على فكرة رائدةمفادها أن دول الجنوب ليست مجرد متلقية للتنمية، بل شريكة في صناعتها. واليوم، وبعد أكثر من خمسين عاما على تأسيس البنك، نطلق أمامكم نداء لنحول التضامن من رد فعل على الأزمات إلى قوة تضمن الاستقرار وتصنع المستقبل. فإذا نجحنا في ذلك، فلن نكون قد جددنا موارد صندوق فحسب، بل حولنا التضامن إلى فعل، والتمويل إلى تنمية، والرؤية إلى واقع".