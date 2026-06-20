تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الزراعة يختتم زيارته الرسمية إلى هولندا: للاستثمار في التعليم الزراعي والبحث العلمي

Lebanon 24
20-06-2026 | 00:34
A-
A+
وزير الزراعة يختتم زيارته الرسمية إلى هولندا: للاستثمار في التعليم الزراعي والبحث العلمي
وزير الزراعة يختتم زيارته الرسمية إلى هولندا: للاستثمار في التعليم الزراعي والبحث العلمي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختتم وزير الزراعة نزار هاني زيارته الرسمية إلى مملكة هولندا، التي شكّلت محطة متقدمة في مسار تعزيز التعاون الزراعي والعلمي بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للشراكة في مجالات البحث العلمي والتعليم الزراعي والابتكار والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يدعم جهود تطوير القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز أمنه الغذائي واستدامته.
Advertisement
ورافق الوزير هاني في هذه الزيارة وفد رسمي ضمّ المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، ورئيس "المشروع الأخضر" المهندس ريمون خوري، ونائب رئيس "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية" الدكتور رامي اللقيس، إضافة إلى مستشاري وزير الزراعة فادي غانم ومازن حلواني، في تأكيد على التكامل بين المؤسسات الزراعية الرسمية والهيئات البحثية والتنموية المعنية بتنفيذ رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي.
واستهل الوزير هاني والوفد المرافق اليوم الأخير من الزيارة بزيارة جامعة Aeres للعلوم التطبيقية في مدينة درونتن، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجالات الزراعة والبستنة والنظم الغذائية والتنمية الريفية، حيث اطّلع الوفد على التجربة الهولندية الرائدة في إعداد الكفاءات الزراعية وتطوير منظومات التعليم التطبيقي المرتبطة مباشرة باحتياجات القطاع الإنتاجي.
وشملت الزيارة جولة ميدانية في المزرعة التعليمية التابعة للجامعة، حيث تعرّف الوفد على المرافق التدريبية والبحثية المتطورة التي تعتمد نموذج الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يتيح للطلاب والباحثين اكتساب الخبرات العملية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الزراعية والغذائية. وقد شكلت الجولة فرصة للاطلاع على نماذج متقدمة في التعليم القائم على التطبيق الميداني والابتكار وريادة الأعمال الزراعية.
كما عقد الوزير هاني اجتماعاً موسعاً مع مدير الجامعة السيد ريك ميرياما (Rik Meerema)، نائب رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة Aeres، والسيدة مارتين فان تيلبورغ، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين. وتخلل اللقاء عرض متخصص قدّمه كل من السيد تيوس كوريفار والسيد محمد الحسن حول منظومة التعليم الزراعي في هولندا، وآليات الربط الاستراتيجي بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، بما يضمن تحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية وإنتاجية مستدامة.
وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أن تطوير التعليم الزراعي والبحث العلمي يشكلان ركيزة أساسية لأي نهضة زراعية حقيقية، مشدداً على أهمية بناء جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية اللبنانية ونظيراتها الهولندية للاستفادة من الخبرات المتقدمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى لبنان.
وفي فترة بعد الظهر، انتقل الوفد إلى مدينة فاغينينغن، المركز العالمي للمعرفة والابتكار الزراعي، حيث شارك في جلسة متخصصة خُصصت لعرض نتائج دراسة أعدها السيد جوس ليترز لصالح منظمة العمل الدولية (ILO) عام 2025 حول جاهزية السوق والتدخلات المطلوبة لوضع خارطة طريق لتطوير الصادرات الزراعية من لبنان.
وسلّط العرض الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية اللبنانية في الأسواق الإقليمية والدولية، والتدابير المطلوبة لتحسين سلاسل القيمة الزراعية، ورفع جودة الإنتاج، وتطوير القدرات التسويقية والتصديرية، بما يسهم في زيادة العائدات الاقتصادية للمزارعين وتحفيز النمو في القطاع الزراعي.
واختُتم البرنامج باجتماع تقييمي شامل خُصص لمراجعة أبرز نتائج الزيارة واللقاءات التي عقدها الوفد اللبناني مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية الهولندية، وتحديد الخطوات اللاحقة لترجمة مخرجات الزيارة إلى برامج تعاون عملية ومبادرات مشتركة تخدم أولويات وزارة الزراعة اللبنانية.
وأكد الوزير هاني في ختام الزيارة أن التجربة الهولندية تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به في دمج البحث العلمي والتعليم والابتكار بالإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة ستواصل العمل على تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تحديث القطاع الزراعي اللبناني، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة المؤسسات الزراعية الوطنية، بما يواكب التحديات المستقبلية ويعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في لبنان.
مواضيع ذات صلة
في هولندا.. وزير الزراعة يطّلع على أحدث نماذج الابتكار الزراعي والبحث العلمي والشراكات الداعمة للتنمية المستدامة
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز يختتم زيارته لواشنطن بمراسم رسمية
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: شراكتنا مع هولندا ركيزة لتطوير الزراعة اللبنانية وتعزيز الأمن الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

المدير العام

وزير الزراعة

نائب رئيس

اللبنانية

المستقبل

لبنان

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-20
Lebanon24
04:00 | 2026-06-20
Lebanon24
03:58 | 2026-06-20
Lebanon24
03:47 | 2026-06-20
Lebanon24
03:38 | 2026-06-20
Lebanon24
03:00 | 2026-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24