وزير الزراعة يختتم زيارته الرسمية إلى هولندا: للاستثمار في التعليم الزراعي والبحث العلمي

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اختتم نزار هاني زيارته الرسمية إلى مملكة هولندا، التي شكّلت محطة متقدمة في مسار تعزيز التعاون الزراعي والعلمي بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للشراكة في مجالات البحث العلمي والتعليم الزراعي والابتكار والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يدعم جهود تطوير القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز أمنه الغذائي واستدامته.ورافق الوزير هاني في هذه الزيارة وفد رسمي ضمّ لوزارة الزراعة المهندس لويس ، والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، ورئيس "المشروع الأخضر" المهندس ريمون خوري، ونائب رئيس "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية" الدكتور رامي اللقيس، إضافة إلى مستشاري وزير الزراعة فادي غانم ومازن حلواني، في تأكيد على التكامل بين المؤسسات الزراعية الرسمية والهيئات البحثية والتنموية المعنية بتنفيذ رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي.واستهل الوزير هاني والوفد المرافق اليوم الأخير من الزيارة بزيارة جامعة Aeres للعلوم التطبيقية في مدينة درونتن، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجالات الزراعة والبستنة والنظم الغذائية والتنمية الريفية، حيث اطّلع الوفد على التجربة الهولندية الرائدة في إعداد الكفاءات الزراعية وتطوير منظومات التعليم التطبيقي المرتبطة مباشرة باحتياجات القطاع الإنتاجي.وشملت الزيارة جولة ميدانية في المزرعة التعليمية التابعة للجامعة، حيث تعرّف الوفد على المرافق التدريبية والبحثية المتطورة التي تعتمد نموذج الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يتيح للطلاب والباحثين اكتساب الخبرات العملية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الزراعية والغذائية. وقد شكلت الجولة فرصة للاطلاع على نماذج متقدمة في التعليم القائم على التطبيق الميداني والابتكار وريادة الأعمال الزراعية.كما عقد الوزير هاني اجتماعاً موسعاً مع مدير الجامعة السيد ريك ميرياما (Rik Meerema)، المجلس التنفيذي لمؤسسة Aeres، والسيدة مارتين فان تيلبورغ، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين. وتخلل اللقاء عرض متخصص قدّمه كل من السيد تيوس كوريفار والسيد محمد الحسن حول منظومة التعليم الزراعي في هولندا، وآليات الربط الاستراتيجي بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، بما يضمن تحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية وإنتاجية مستدامة.وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أن تطوير التعليم الزراعي والبحث العلمي يشكلان ركيزة أساسية لأي نهضة زراعية حقيقية، مشدداً على أهمية بناء جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ونظيراتها الهولندية للاستفادة من الخبرات المتقدمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى .وفي فترة بعد الظهر، انتقل الوفد إلى مدينة فاغينينغن، المركز العالمي للمعرفة والابتكار الزراعي، حيث شارك في جلسة متخصصة خُصصت لعرض نتائج دراسة أعدها السيد جوس ليترز لصالح منظمة العمل الدولية (ILO) عام 2025 حول جاهزية السوق والتدخلات المطلوبة لوضع خارطة طريق لتطوير الصادرات الزراعية من لبنان.وسلّط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية اللبنانية في الأسواق الإقليمية والدولية، والتدابير المطلوبة لتحسين سلاسل القيمة الزراعية، ورفع جودة الإنتاج، وتطوير القدرات التسويقية والتصديرية، بما يسهم في زيادة العائدات الاقتصادية للمزارعين وتحفيز النمو في القطاع الزراعي.واختُتم البرنامج باجتماع تقييمي شامل خُصص لمراجعة أبرز نتائج الزيارة واللقاءات التي عقدها الوفد اللبناني مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية الهولندية، وتحديد الخطوات اللاحقة لترجمة مخرجات الزيارة إلى برامج تعاون عملية ومبادرات مشتركة تخدم أولويات اللبنانية.وأكد الوزير هاني في ختام الزيارة أن التجربة الهولندية تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به في دمج البحث العلمي والتعليم والابتكار بالإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة ستواصل العمل على تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تحديث القطاع الزراعي اللبناني، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة المؤسسات الزراعية الوطنية، بما يواكب التحديات المستقبلية ويعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في لبنان.