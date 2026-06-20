نديم الجميل بعد لقائه المطران ابراهيم في زحلة: نبني الخيارات السياسية على أسس الروحانية وفكر المسيحية العميقة

Advertisement

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، في مطرانية سيدة النجاة، النائب نديم الجميل في زيارته الأولى إلى المطرانية.وحضر اللقاء النائب الأسقفي العام الأرشمندريت إيلي معلوف، والأرشمندريت عبدالله عاصي، والأب طوني رزق.ورافق النائب الجميل وفد ضمّ رئيس إقليم زحلة الكتائبي المحامي روجيه زلاقط، ومدير مكتبه الياس سمعان، والمسؤول الإعلامي إيلي شحود، ومسؤول العلاقات العامة بشير التغريني، والسيد فادي سكاف.وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في والتحديات التي يواجهها الوطن على مختلف المستويات، إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الحضور المسيحي الفاعل في مؤسسات الدولة.المطران إبراهيم رحّب بالنائب الجميل والوفد المرافق وقال:" باسم مطرانية سيدة النجاة، يسرّنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب، وأن نعرب عن سعادتنا باستقبالكم بيننا في هذا الصرح الكنسي الذي كان وسيبقى منارة للإيمان، ومنبراً للحوار، وبيتاً مفتوحاً لكل من يعمل من أجل خير الإنسان وكرامة الوطن.إن حضوركم اليوم يحمل دلالة خاصة، لأنكم تنتمون إلى عائلة ارتبط اسمها بتاريخ لبنان الحديث، عائلة قدّمت رجالاً حملوا القضية الوطنية، وقدّمت من دماء أبنائها أغلى التضحيات، وفي طليعتهم الشهيد الشيخ بشير الجميّل، والشهيد الوزير بيار أمين الجميّل، وسائر أفراد العائلة الذين آمنوا بأن لبنان يستحق أن يُضحّى من أجله."وأضاف " إن الإرث الذي تحملونه ليس إرثاً سياسياً فحسب، بل هو إرث من المسؤولية الوطنية، والدفاع عن سيادة لبنان، وصون حريته، والمحافظة على العيش الواحد، والإيمان بأن هذا الوطن رسالة حضارية في الشرق."وختم المطران إبراهيم " نسأل الله أن يمنحكم والبصيرة والقوة، وأن يوفقكم في متابعة هذه الرسالة، وأن يلهمكم اتخاذ كل ما يخدم خير لبنان وشعبه، في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب رجال دولة يتحلون بالشجاعة والنزاهة وروح المسؤولية.كما نصلي لكي يحفظ الله لبنان، ويعيد إليه الأمن والاستقرار والازدهار، ويجمع أبناءه حول ما يوحّدهم، بعيداً عن كل انقسام، ليبقى وطن الحرية والكرامة والرسالة.أهلاً وسهلاً بكم في مطرانية سيدة النجاة، بين إخوتكم وأحبائكم، متمنين لكم دوام التوفيق، وللبنان مستقبلاً يليق بتضحيات أبنائه وشهدائه."وفي كلمة له، عبّر النائب الجميل عن سعادته بزيارة مطرانية سيدة النجاة ولقاء المطران إبراهيم، مؤكداً أن " زحلة تشكل محطة وطنية أساسية ورمزاً للصمود والتمسك بالهوية "، وقال: "لا نستطيع المجيء إلى زحلة دون أخذ بركة المطران إبراهيم، لما يمثله من مرجعية روحية ووطنية جامعة، ولدوره البارز في خدمة أبناء المنطقة والدفاع عن القيم الوطنية".وأضاف " نحن نفتخر بأننا نبني الخيارات السياسية على أسس الروحانية وفكر العميقة، وعلى الصعيد العائلي نبني العلاقات بين بعضنا البعض بروح التضامن والألفة، روح المحبة والصداقة التي هي ركيزة مجتمعناـ والتي على أساسها نقوم بالعمل السياسي."وتابع النائب الجميل " هذه الزيارة ليست رسمية، ولم يتم التحضير لها، نحن لا نستطيع المجيء الى زحلة دون اخذ بركتكم، وكما قلتم في كلمتكم، بشير ترك ارثاً كبيراً على كاهلي، هذا الأرث ليس فقط مسؤولية على عاتقي فقط بل مسؤولية علينا جميعاً، مسؤولية على . بشير ترك ارثاً للمسيحيين والوطن، ترك ارثاً يتعلق بجوهر القضية التي كان حاملها والتي هي الأمن والحرية والوجود المسيحي الحر في هذه النقطة من الشرق. هذه المسؤولية قد تقع علي في جزء كبير منها لأن ان البشير، ولكن نحن جميعاً نعتبر أنفسنا نرث هذه القضية وعلينا الحفاظ عليها والدفاع عنها."وختم " وكما المسيح حمّلنا الصليب لكي يبقى مرتفعاً ونفتخر به، نحن نعتبر ان القضية التي حمّلنا أيها بشير هي قضية نفتخر بها، ومهما كانت ثقيلة يجب ان تبقى مرفوعة ليبقى هذا مرفوعاً على جبال لبنان وفوق كل الاراضي اللبنانية.قضيتنا هي قضية هذا الوجود للمسيحيين في هذا الشرق، وهكذا سنبقى ونستمر."