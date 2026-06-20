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لبنان

الحاج حسن: السلطة لم تحقق من المفاوضات سوى المزيد من التنازلات

Lebanon 24
20-06-2026 | 04:29
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الحاج حسن: السلطة لم تحقق من المفاوضات سوى المزيد من التنازلات
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أكد رئيس تكتل "نواب بعلبك الهرمل" عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن السلطة في لبنان انتهجت سياسات خاطئة، ومنها الاستجابة الكاملة للإملاءات الأميركية، فضلاً عن الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، مخالفين بذلك الدستور والمؤسسات والقانون الذي يعتبر أن إسرائيل عدواً، وبالرغم من ذلك كله، لم تحقق هذه السلطة أي شيء من هذه المفاوضات سوى المزيد من الخضوع والمزيد من التنازلات الخطرة.
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وجاء كلام الحاج حسن خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد مهدي حسين شمص في مجمع الإمام الرضا في حي السلم، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.



ودعا السلطة في لبنان إلى المبادرة وتصحيح خطاياها من أجل مصلحتها، كي تبقى سلطة قادرة على القيام بدورها وتحقيق الاستقرار، وأن يكون المسؤولون فيها حكّاماً لكل الشعب اللبناني كما يدّعون، لا عن نصفه أو ثلثه أو ربعه وما إلى ذلك من نسب، مشدداً على أن "المصلحة الوطنية اللبنانية تكمن في تمتين الوحدة الوطنية والاستقرار، فيما لا تعزز سياسات من هم في السلطة اليوم الوحدة الوطنية ولا تحمي الاستقرار".



وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية خلال مدة ستين يوماً من أجل استكمال البحث في القضايا العالقة، إلا أن الوفد الإيراني لم يذهب إلى سويسرا لأن الإسرائيليين لم يلتزموا بوقف إطلاق النار في لبنان". واعتبر أن "إيران أثبتت للعالم أجمع، وخصوصاً لشعوب المنطقة العربية والإسلامية، أنها تمثل المصداق الحقيقي للوفاء والالتزام"، لافتاً إلى أنها أكدت مراراً أنها "لن توقع اتفاق إطار من دون أن يكون لبنان البند الأول فيه".



وشدد على أن "إيران، التي دعمت حركات المقاومة منذ انتصار الثورة، وأغلقت سفارة العدو وافتتحت سفارة لفلسطين، وقدمت مختلف أشكال الدعم لحركات المقاومة في المنطقة، تقف اليوم إلى جانب لبنان والمقاومة فيه"، معتبراً أنها بذلك "أسكتت المشككين بدورها ومساندتها والتزامها تجاه لبنان والمقاومة".



وختم مؤكداً أن "مواجهة العدو بكل أسلحته وجبروته وتكنولوجيته تتطلب تضحيات كبيرة، إلا أن ما يُدفع هو في مواجهة خطر وجودي، وليس أوهاماً"، مشيراً إلى أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو رفع قبل أشهر خريطة لما يسمى "إسرائيل الكبرى" التي تشمل لبنان وفلسطين ومعظم سوريا والأردن وأجزاء من العراق والسعودية ومصر، مؤكداً الاقتناع بأن "أولى واجبات أي فرد من الأمة والمجتمع هي مواجهة المشروع الصهيوني القائم والماضي والقادم".
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