وزارة التربية تتابع دعم المرشحين للامتحانات الرسمية في مراكز التعليم والتعلّم

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تابعت نشاط توفير الدعم للمرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، في مراكز التعليم والتعلّم المخصصة والمموّلة من " " و"اليونسكو"، والموجودة في دور المعلمين والمعلمات في وبيروت وعاليه.وفي هذا الإطار، تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي دار المعلمين والمعلمات في صيدا، في حضور رئيسة مؤسسة " للتنمية" السيدة ، ورئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي رانيا غصوب، ومسؤولة قسم التربية في اليونيسف ناتالي ساباتييه، وممثل اليونسكو عاصم أبي علي، ومديرة الدار زينب سعدية، ومجموعة من مديري المدارس الرسمية والخاصة التابعة للشبكة المدرسية لصيدا والجوار.كراميوجالت كرامي على الصفوف، واستمعت إلى التلامذة، وشرحت لهم أهمية المشاركة في دورات الدعم التي توفر على الأهالي كلفة ساعات التعليم الخصوصي التي يحتاجونها للتقوية تحضيراً للامتحانات التي تأجلت بفعل الاعتداءات المتكررة.وأشارت الوزيرة إلى أن "الوزارة تعقد الشراكات مع العديد من المنظمات الدولية والجمعيات والشركاء لتوفير مقومات الدعم، خصوصاً للطلاب الذين يعانون من تداعيات النزوح والحرب".وردّت على أسئلة التلاميذ حول الإبقاء على الامتحانات أو إلغائها، مؤكدة أن هذا الأمر "يحمل جوانب أمنية أساسية، وأن القرار في هذا الشأن ليس بيد وزارة التربية بل بيد ".ولفتت إلى أن الوزارة وضعت أمامها إمكانات التأجيل وتقليص عدد من الفصول ضمن المواد، والاسترحام في حال كانت هناك ظروف تحول دون قيام أحد التلامذة بالامتحانات، وأن الوزارة أعدّت الآليات والتحضيرات لهذه الأوضاع، أما الباقي فهو بيد مجلس الوزراء.