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لبنان

وزارة التربية تتابع دعم المرشحين للامتحانات الرسمية في مراكز التعليم والتعلّم

Lebanon 24
20-06-2026 | 04:42
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وزارة التربية تتابع دعم المرشحين للامتحانات الرسمية في مراكز التعليم والتعلّم
وزارة التربية تتابع دعم المرشحين للامتحانات الرسمية في مراكز التعليم والتعلّم photos 0
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تابعت وزارة التربية والتعليم العالي نشاط توفير الدعم التربوي للمرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، في مراكز التعليم والتعلّم المخصصة والمموّلة من "اليونيسف" و"اليونسكو"، والموجودة في دور المعلمين والمعلمات في صيدا وبيروت وعاليه.
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وفي هذا الإطار، تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي دار المعلمين والمعلمات في صيدا، في حضور رئيسة مؤسسة "الحريري للتنمية" السيدة بهية الحريري، ورئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي رانيا غصوب، ومسؤولة قسم التربية في اليونيسف ناتالي ساباتييه، وممثل اليونسكو عاصم أبي علي، ومديرة الدار زينب سعدية، ومجموعة من مديري المدارس الرسمية والخاصة التابعة للشبكة المدرسية لصيدا والجوار.



كرامي



وجالت الوزيرة كرامي على الصفوف، واستمعت إلى التلامذة، وشرحت لهم أهمية المشاركة في دورات الدعم التي توفر على الأهالي كلفة ساعات التعليم الخصوصي التي يحتاجونها للتقوية تحضيراً للامتحانات التي تأجلت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.



وأشارت الوزيرة إلى أن "الوزارة تعقد الشراكات مع العديد من المنظمات الدولية والجمعيات والشركاء لتوفير مقومات الدعم، خصوصاً للطلاب الذين يعانون من تداعيات النزوح والحرب".



وردّت على أسئلة التلاميذ حول الإبقاء على الامتحانات أو إلغائها، مؤكدة أن هذا الأمر "يحمل جوانب أمنية أساسية، وأن القرار في هذا الشأن ليس بيد وزارة التربية بل بيد مجلس الوزراء".



ولفتت إلى أن الوزارة وضعت أمامها إمكانات التأجيل وتقليص عدد من الفصول ضمن المواد، والاسترحام في حال كانت هناك ظروف تحول دون قيام أحد التلامذة بالامتحانات، وأن الوزارة أعدّت الآليات والتحضيرات لهذه الأوضاع، أما الباقي فهو بيد مجلس الوزراء.
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