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لبنان

شاهدوا صورتهما.. زوجان يروجان المخدرات بقبضة "الأمن"

Lebanon 24
20-06-2026 | 06:24
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شاهدوا صورتهما.. زوجان يروجان المخدرات بقبضة الأمن
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في جبل لبنان، ولا سيّما في المتن.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما:

م. ح.  (مواليد العام 1987، لبناني) من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات

م. ز. (مواليد عام 1985، لبنانية) وهي زوجة الأول

بتاريخ 08-06-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في نهر الموت على متن سيارة تم ضبطها، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما ببيع كمية من المخدرات لأحد زبائنهما وهو المدعو:

و. ب. (مواليد عام 1985، لبناني)

وفي أثناء عملية التوقيف، حاول م. ح. الفرار على متن السيارة، فأقدم على صدم و. ب.، الذي أُصيب إصابة بليغة في ظهره، ونُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقّي العلاج. كما اصطدم بآليات الدورية، فتمّت السيطرة عليه وتوقيفه.

 بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط حقيبة قماشية بداخلها ما يلي:

/16/ علبة بلاستيك بداخلها مادة بودرة بيضاء يرجح انها كوكايين

/8/ علب بلاستيك تحتوي مادة بيضاء

/5/ أكياس بداخلها مادة السالفيا

مبلغ مالي، وهاتف خلويّ عدد/2/

 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وبتعاطي المخدّرات. وأكّد الأول إقدامه برفقة زوجته على ترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق المتن، لصالح أحد التجار الذي يعطيه التوجيهات والتعليمات للقاء الزبائن، وتسليمهم حاجتهم من المخدرات بعد أن يقوم هو بتسلمها من أحد العاملين لدى التاجر المذكور.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورّطين.
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