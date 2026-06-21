فانس في سويسرا.. مفاوضات أميركية إيرانية وملف لبنان على الطاولة

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وحطت طائرة فانس في "قاعدة إيمن" الجوية قرب لوسيرن، في وسط سويسرا، عند الساعة 3:59 بتوقيت غرينتش، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.وقبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة، السبت، قال فانس للصحافيين إنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" للمشاركة في محادثات السلام.وكان فانس قد أعلن في وقت سابق، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن مبعوثَي الرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، موجودان بالفعل في سويسرا ومستعدان للتفاوض.ومن المتوقع أن تنطلق، الأحد، المرحلة التالية من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع ، في وقت يتواصل فيه القتال في ، ويتجدد الجدل بشأن وضع مضيق هرمز.ووصل وفد تفاوضي إيراني إلى سويسرا، السبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلت عنها صحيفة " تايمز" الأميركية.ولم يتضح بعد ما إذا كانت المباحثات ستُعقد وجهاً لوجه، كما حصل في الجولة السابقة التي استضافتها إسلام آباد، والتي انتهت من دون اتفاق بعد 21 ساعة من التفاوض.وكان فانس قد أعرب، في وقت سابق، عن أمله في أن يحقق المفاوضون "تقدماً في الملف " و"ملف وقف إطلاق النار في لبنان"، مضيفاً أن "الإيرانيين لديهم بالتأكيد قضايا يرغبون أيضاً في مناقشتها"، بحسب "نيويورك تايمز". (سكاي نيوز)