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لبنان

فانس في سويسرا.. مفاوضات أميركية إيرانية وملف لبنان على الطاولة

Lebanon 24
21-06-2026 | 01:41
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فانس في سويسرا.. مفاوضات أميركية إيرانية وملف لبنان على الطاولة
فانس في سويسرا.. مفاوضات أميركية إيرانية وملف لبنان على الطاولة photos 0
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وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الأحد، إلى سويسرا، حيث يُتوقع أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
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وحطت طائرة فانس في "قاعدة إيمن" الجوية قرب لوسيرن، في وسط سويسرا، عند الساعة 3:59 بتوقيت غرينتش، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.

وقبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة، السبت، قال فانس للصحافيين إنه سيبقى في سويسرا "ليوم أو يومين" للمشاركة في محادثات السلام.

وكان فانس قد أعلن في وقت سابق، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، موجودان بالفعل في سويسرا ومستعدان للتفاوض.

ومن المتوقع أن تنطلق، الأحد، المرحلة التالية من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، في وقت يتواصل فيه القتال في لبنان، ويتجدد الجدل بشأن وضع مضيق هرمز.

ووصل وفد تفاوضي إيراني إلى سويسرا، السبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المباحثات ستُعقد وجهاً لوجه، كما حصل في الجولة السابقة التي استضافتها إسلام آباد، والتي انتهت من دون اتفاق بعد 21 ساعة من التفاوض.

وكان فانس قد أعرب، في وقت سابق، عن أمله في أن يحقق المفاوضون "تقدماً في الملف النووي" و"ملف وقف إطلاق النار في لبنان"، مضيفاً أن "الإيرانيين لديهم بالتأكيد قضايا يرغبون أيضاً في مناقشتها"، بحسب "نيويورك تايمز". (سكاي نيوز)
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