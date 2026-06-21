لماذا الكباش العسكري يتركز في لبنان؟

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لكن هذا القبول لا ينسحب على الساحة . فالمشكلة الأساسية بالنسبة لكثير من اللاعبين ليست في امتلاك نفوذاً أمنياً أو قدرة ردع في بعض الجبهات، بل في احتمال ترجمة هذا النفوذ إلى هيمنة سياسية طويلة الأمد على . وهنا تحديداً يدخل إلى قلب الاشتباك، باعتباره الساحة الأكثر حساسية والأكثر ارتباطاً بالتوازنات الكبرى.في المقابل، لا تخفي أنها تحاول تثبيت مكاسبها الأخيرة في أكثر من جبهة. فالمشهد في لبنان وسوريا وفلسطين لا يزال، وفق القراءة ، يتجه نحو تكريس تقدم سياسي وأمني وعسكري يسمح بإعادة رسم قواعد الاشتباك بصورة مختلفة عما كان قائماً خلال السنوات الماضية. لذلك شهدت الأيام الأخيرة اندفاعة إسرائيلية واضحة لترسيخ هذا التقدم وتحويله إلى وقائع يصعب التراجع عنها لاحقاً.إلا أن هذا المسار لم يمر من دون ارتدادات. إذ إن الضربات القاسية التي تلقتها إسرائيل في منطقة علي الطاهر أعادت خلط جزء من الحسابات وأدخلت أسئلة جديدة إلى الداخلي . فهذه المنطقة تحديداً تحمل خصوصية مختلفة، باعتبارها من المنطقة الاولى التي شهدت احتكاكاً عسكريا بريا مباشراً ولم تكن خاضعة للترتيبات التي نتجت عن اتفاق عام 2024 والذي جرى بموجبه سحب السلاح من الحزب ضمن إطار محدد.من هنا، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة تسويات مكتملة بقدر ما ستكون مرحلة إدارة صراع وتوازنات. فلا مؤشرات حقيقية على أن إسرائيل ستلتزم بالكامل بأي سقف سياسي يحد من اندفاعتها، وفي المقابل لا تظهر إيران استعداداً للتخلي عن الورقة اللبنانية أو التعامل معها كورقة قابلة للمساومة النهائية.ولهذا، سيبقى الكباش هو العامل الحاكم في المرحلة المقبلة، وسيبقى الملف اللبناني المقياس الفعلي لأي تفاهم إيراني – أميركي، وربما العائق الأبرز أمام تحوله إلى اتفاق مستقر ونهائي.