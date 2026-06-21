بالفيديو: عن دخول سوريا إلى لبنان والحوار مع الحزبّ.. هذا ما قاله الشرع

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الرئيس الشرع يوضح في لقاء حصري مع "المشهد" حقيقة إعلان ترامب تسليمه ملف "حزب الله"
تابعوا المقابلة كاملة مع #طوني_خليفة عبر قناة ومنصة #المشهد pic.twitter.com/F2InhmLhoW
— Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) June 21, 2026
الرئيس الشرع يوضح في لقاء حصري مع "المشهد" حقيقة إعلان ترامب تسليمه ملف "حزب الله"
تابعوا المقابلة كاملة مع #طوني_خليفة عبر قناة ومنصة #المشهد pic.twitter.com/F2InhmLhoW