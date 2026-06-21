بالفيديو: عن دخول سوريا إلى لبنان والحوار مع الحزبّ.. هذا ما قاله الشرع

في لقاء تلفزيوني، إنه "إذا كان الحوار مع " " يصب في مصلحة ويؤمن مصالح ، فلم لا".



وأضاف أن "البداية في العلاقة تستدعي دائما استحضار السابق في العلاقات بين البلدين"، معتبرا أن "في ذلك شيئا خاطئا وكبيرا"، لأن الشعب السوري أيضا كان يعاني من النظام السابق وكذلك الشعب اللبناني.



وأشار الرئيس السوري إلى أن "الظروف الحالية في المنطقة تمر بمرحلة حساسة"، موضحا أن "تغيير النظام السابق في سوريا شكل فرصة إيجابية وكبيرة جدا للمنطقة، وأن أغلب دول المنطقة استفادت من هذا التغيير".



الرئيس الشرع يوضح في لقاء حصري مع "المشهد" حقيقة إعلان تسليمه ملف "حزب الله"

تابعوا المقابلة كاملة مع #طوني_خليفة عبر قناة ومنصة #المشهد pic.twitter.com/F2InhmLhoW — Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) June 21, 2026 Advertisement واعتبر أنّ الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة وسوريا جزء من الحل في الأزمة اللبنانية وليست جزءا من المشكلة.