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لبنان

بالفيديو: عن دخول سوريا إلى لبنان والحوار مع "الحزب"ّ.. هذا ما قاله الشرع

Lebanon 24
21-06-2026 | 14:34
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بالفيديو: عن دخول سوريا إلى لبنان والحوار مع الحزبّ.. هذا ما قاله الشرع
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قال الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء تلفزيوني، إنه "إذا كان الحوار مع "حزب الله" يصب في مصلحة لبنان ويؤمن مصالح سوريا، فلم لا".
وأضاف الشرع أن "البداية في العلاقة السورية اللبنانية تستدعي دائما استحضار حالة النظام السابق في العلاقات بين البلدين"، معتبرا أن "في ذلك شيئا خاطئا وكبيرا"، لأن الشعب السوري أيضا كان يعاني من النظام السابق وكذلك الشعب اللبناني.

وأشار الرئيس السوري إلى أن "الظروف الحالية في المنطقة تمر بمرحلة حساسة"، موضحا أن "تغيير النظام السابق في سوريا شكل فرصة إيجابية وكبيرة جدا للمنطقة، وأن أغلب دول المنطقة استفادت من هذا التغيير".
 
واعتبر أنّ الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة وسوريا جزء من الحل في الأزمة اللبنانية وليست جزءا من المشكلة.
 
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