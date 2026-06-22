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لبنان

"مدينة مسيّرات تحت الأرض".. رواية إسرائيلية عن أخطر منشآت المسيّرات التابعة لـ"حزب الله"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-06-2026 | 00:35
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مدينة مسيّرات تحت الأرض.. رواية إسرائيلية عن أخطر منشآت المسيّرات التابعة لـحزب الله
مدينة مسيّرات تحت الأرض.. رواية إسرائيلية عن أخطر منشآت المسيّرات التابعة لـحزب الله photos 0
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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن قوات الجيش الإسرائيلي كشفت خلال عملية ميدانية في جنوب لبنان عن منشأة تحت الأرض تابعة لـ"حزب الله"، قال إنها كانت تُستخدم كقاعدة لإنتاج وتجميع وإطلاق الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع باتجاه إسرائيل.
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وبحسب الصحيفة، تقع المنشأة أسفل قرية مجدل زون الجنوبية، على مسافة نحو ستة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، وقد أُنشئت داخل جبل وتحصّنت بأبواب فولاذية مضادة للانفجارات. ونقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن المشروع أُنجز خلال العقد الماضي بدعم إيراني مباشر شمل التمويل والتخطيط.
 
وخلال جولة إعلامية نظّمها الجيش الإسرائيلي داخل الموقع، أوضح ضباط أن النفق يمتد مئات الأمتار داخل الجبل ويصل إلى عمق يقارب 29 متراً تحت سطح الأرض، مشيرين إلى أن مستوى البناء والتجهيز فيه يفوق ما تم اكتشافه سابقاً من أنفاق ومنشآت تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
 
ووفقاً للرواية الإسرائيلية، استخدم "حزب الله" المنشأة لتجميع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع بواسطة قطع جرى تهريبها إلى لبنان، قبل تجهيزها للاستخدام في عمليات هجومية ضد إسرائيل. كما قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر داخل الموقع على نحو 50 طائرة مسيّرة مزودة برؤوس حربية تزن قرابة 30 كيلوغراماً لكل منها، إضافة إلى ما يقارب ثمانية أطنان من المواد المتفجرة.
 
وأشار ضباط إسرائيليون إلى أن هذه الطائرات تشبه تلك التي استُخدمت في هجمات سابقة ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدين أن بعضها قادر على التحليق لمسافات تتراوح بين 200 و500 كيلومتر، ما يتيح لها الوصول إلى مختلف المناطق داخل إسرائيل.
 
كما أوضح الجيش الإسرائيلي أن المنشأة تضم أربع فتحات إطلاق محمية بأبواب خاصة، تتيح تشغيل الطائرات المسيّرة مباشرة من داخل الجبل باتجاه الأراضي الإسرائيلية، واصفاً الموقع بأنه أشبه بـ"قاعدة جوية تحت الأرض" ومصنع متكامل للطائرات المسيّرة.
 
وأضافت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية كانت قد استهدفت الموقع خلال الحرب مع "حزب الله" عام 2024 بهدف تعطيله، إلا أن الحزب حاول لاحقاً إعادة تأهيله. ومع تجدد العمليات العسكرية في المنطقة، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو مجدل زون وسيطرت على الموقع بعد اشتباكات قالت إنها أسفرت عن مقتل عدد من عناصر "حزب الله".
 
وبحسب المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، فإن السيطرة على المنشأة أتاحت للجيش للمرة الأولى الحصول على طائرات مسيّرة إيرانية من هذا الطراز بحالة سليمة، ما وفر معلومات استخباراتية وتقنية اعتبرتها إسرائيل ذات أهمية كبيرة.
 
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لتدمير المنشأة بشكل كامل بعد الانتهاء من عمليات المسح والتمشيط داخل شبكة الأنفاق التابعة لها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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