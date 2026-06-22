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لبنان

وقف اطلاق النار لجولة تفاوضية "اكثر فاعلية".. ديبلوماسي بارز: لا عودة أبداً إلى لبنان القديم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-06-2026 | 01:15
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وقف اطلاق النار لجولة تفاوضية اكثر فاعلية.. ديبلوماسي بارز: لا عودة أبداً إلى لبنان القديم
وقف اطلاق النار لجولة تفاوضية اكثر فاعلية.. ديبلوماسي بارز: لا عودة أبداً إلى لبنان القديم photos 0
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افاد مصدر ديبلوماسي مواكب للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية في واشنطن، ان مصدراً إسرائيلياً في العاصمة الأميركية أبلغ الأميركيين المعنيين بالمفاوضات ان وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، هو لإفساح المجال للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الخامسة غدا المقبل، ان تكون اكثر إنتاجية وفاعلية، وربما تصدر عنها توصيات امنية اساسية لها علاقة بالإنسحاب الإسرائيلي، عبر تحديد "المناطق التجريبية" من خلال لوائح موحدة يستلمها الجانبان اللبناني والإسرائيلي. 
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وختم المصدر بالقول ان الأميركي طلب وقف إطلاق النار الشامل في هذا التوقيت من اجل تعزيز موقف لبنان التفاوضي.

كذلك قال مصدر ديبلوماسي بارز  إن الإدارة الأميركية، ومن خلالها الاتحاد الأوروبي والدول العربية، يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى الهواجس لدى الشعب اللبناني، وأن الأفكار عن لبنان تصل إلى إداراتهم بشكل أوضح من أي وقت مضى، وأن المعالجة تتم عبر التفاوض المباشر في الولايات المتحدة، وعبر مؤتمر دعم الجيش اللبناني في الرياض أو باريس، وعبر إعادة الإعمار ضمن مشروع شامل وتشاركي بين جميع أصدقاء لبنان.
وختم المصدر بالقول" إن لبنان يتجه إلى نموذج جديد من الإدارة السياسية والأمنية والاقتصادية، ولا عودة أبداً إلى لبنان القديم، كون هناك إرادة شعبية لبنانية جامعة للعبور إلى لبنان الجديد، ولو أخذ هذا المسار بعض الوقت".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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