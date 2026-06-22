وقف اطلاق النار لجولة تفاوضية "اكثر فاعلية".. ديبلوماسي بارز: لا عودة أبداً إلى لبنان القديم

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افاد مصدر ديبلوماسي مواكب للمفاوضات برعاية أميركية في ، ان مصدراً إسرائيلياً في العاصمة الأميركية أبلغ المعنيين بالمفاوضات ان وقف إطلاق النار في جنوب ، هو لإفساح المجال للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الخامسة غدا المقبل، ان تكون اكثر إنتاجية وفاعلية، وربما تصدر عنها توصيات امنية اساسية لها علاقة بالإنسحاب ، عبر تحديد "المناطق التجريبية" من خلال لوائح موحدة يستلمها الجانبان اللبناني والإسرائيلي.وختم المصدر بالقول ان الأميركي طلب وقف إطلاق النار الشامل في هذا التوقيت من اجل تعزيز موقف لبنان التفاوضي.كذلك قال مصدر ديبلوماسي بارز إن الإدارة الأميركية، ومن خلالها والدول العربية، يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى الهواجس لدى الشعب اللبناني، وأن الأفكار عن لبنان تصل إلى إداراتهم بشكل أوضح من أي وقت مضى، وأن المعالجة تتم عبر التفاوض المباشر في ، وعبر مؤتمر دعم في الرياض أو باريس، وعبر إعادة الإعمار ضمن مشروع شامل وتشاركي بين جميع أصدقاء لبنان.وختم المصدر بالقول" إن لبنان يتجه إلى نموذج جديد من الإدارة السياسية والأمنية والاقتصادية، ولا عودة أبداً إلى لبنان القديم، كون هناك إرادة شعبية لبنانية جامعة للعبور إلى لبنان الجديد، ولو أخذ هذا المسار بعض الوقت".