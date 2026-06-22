عريضة نيابية ضد ايران

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أبدى مصدر نيابي امتعاضه من طريقة تعاطي في ملف ، لناحية تعمّدها جعله ورقة في مفاوضاتها مع الأميركية. ومن هذا المنطلق، كشف المصدر عن اتصالات ولقاءات نيابية بين مختلف من أجل إعداد عريضة نيابية تُطرح داخلياً وخارجياً، تُحمّل إيران جزءاً كبيراً من مسؤولية ما حصل من دمار وخراب في ، كونها أعلنت بكل وضوح أنها شريكة في هذا النزاع، وحتى إنها أشركت لبنان في مفاوضاتها من دون أي تفويض رسمي، او اعتبار لمؤسساته الدستورية والرسمية.وأشار المصدر إلى أن العريضة سوف ترتكز على نقطتين أساسيتين: الأولى، ضرورة احترام سيادة لبنان وخصوصيته، والثانية تتعلق بالتعويض المادي للبنان، باعتبار أن إيران شريك أساسي في ما لحق به من خراب.وختم المصدر بالقول إن النواب هم السلطة المنتخبة من الشعب اللبناني، وما سيقدمونه هو حق لهم ويمثل الشعب اللبناني.