تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من الميدان إلى واشنطن: كيف صيغت الضغوط لوقف إطلاق النار؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
22-06-2026 | 02:00
A-
A+
من الميدان إلى واشنطن: كيف صيغت الضغوط لوقف إطلاق النار؟
من الميدان إلى واشنطن: كيف صيغت الضغوط لوقف إطلاق النار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هي من المرّات النادرة في تاريخ الحروب الإسرائيلية على لبنان أن يعطي رئيس حكومة إسرائيل أمرًا مباشرًا لجيشه بوقف إطلاق النار. وهذه الخطوة، في رأي المراقبين، جاءت بعدما طرأت عوامل كثيرة فرضت على بنيامين نتنياهو اتخاذ هكذا قرار. وقد يكون من بين هذه العوامل معطىً جديد تمثّل بما توافر له من معلومات استخباراتية بأن "حزب الله"، بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها خلال مئة يوم من الحرب المتواصلة، بات غير قادر على تهديد أمن المستوطنات الشمالية. إلاّ أن هذا "الوقف" لم يصمد كثيرًا، ولو في شكل محدود، أو كما قيل بأن هذا الخرق جاء بمثابة رسالة سياسية بنكهة عسكرية للجولة التفقدية التي قام بها قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمنطقة النبطية، التي تعرّضت في الأيام، التي سبقت إعلان هش لوقف النار، لجولة واسعة من القصف والتدمير والتهجير.
Advertisement
على كلّ، يأتي هذا القرار الإسرائيلي عشية استئناف المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أميركية بعدما تلقى لبنان الرسمي تأكيدات مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقلها وزير خارجيته مارك روبيو إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأن واشنطن تدعم لبنان بقوة في الخطوات، التي من شأنها أن تساهم إلى حدّ كبير في بسط السلطة الشرعية على كامل التراب اللبناني بعد التوصّل إلى تفاهمات أمنية بين بيروت وتل أبيب تضمن عدم العودة إلى ما قبل 8 تشرين الأول من العام 2023.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن قرار وقف إطلاق النار، حتى لو اتخذ طابعًا أحاديًا من الجانب الإسرائيلي أو جاء بضغط ميداني وسياسي متداخل، لا يمكن فصله عن التحولات الأوسع في مقاربة تل أبيب لجبهة الشمال. فبعد أشهر من الاستنزاف المتبادل، بات واضحًا أن كلفة المواجهة المفتوحة مع "حزب الله" تجاوزت حدود القدرة على الاحتواء العسكري، خصوصًا في ظل تزايد الضغط الداخلي في إسرائيل من قبل المستوطنات الشمالية التي تعرضت لشلل اقتصادي وأمني واسع.
كما أن تقديرات عسكرية متقاطعة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي، وعلى رغم قدرته النارية والتكنولوجية، لم ينجح في فرض معادلة ردع جديدة مستقرة تضمن إبعاد "حزب الله" بشكل كامل عن خطوط التماس، بل وجد نفسه أمام واقع ميداني معقد، عنوانه الأساسي: حرب استنزاف منخفضة الوتيرة لكنها عالية الكلفة.
في المقابل، يسعى "حزب الله" إلى تثبيت معادلة مختلفة تقوم على الاستمرار في امتلاك القدرة على الإزعاج الاستراتيجي من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، وهو ما جعله يتكيف مع قواعد اشتباك مرنة تتغير وفقًا للظروف الميدانية والسياسية، مع الحرص على عدم منح إسرائيل ذريعة لفتح مواجهة واسعة النطاق.
أما على المستوى السياسي، فإن ربط وقف إطلاق النار باستئناف المفاوضات في واشنطن يعكس، بحسب مصادر ديبلوماسية، محاولة أميركية لإعادة ضبط الإيقاع اللبناني– الإسرائيلي ضمن مسار تفاوضي غير مباشر، يهدف إلى تثبيت ترتيبات أمنية جديدة على طول الحدود الجنوبية، وتحديدًا في ما يتعلق بالانسحاب التدريجي من مناطق التوتر وإعادة ترسيم قواعد الاشتباك بما يحدّ من احتمالات الانفجار.
وتشير هذه المصادر إلى أن واشنطن تنظر إلى المرحلة الحالية بوصفها فرصة لإعادة تثبيت الاستقرار على الجبهة اللبنانية، ليس فقط لمنع توسع الحرب الإقليمية، بل أيضًا لتهيئة بيئة سياسية تسمح بإعادة تفعيل دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها، في مقابل تقليص هامش القوى غير الحكومية في إدارة الملف الأمني على الحدود.
لكن على رغم هذا المناخ الإيجابي الظاهري، يبقى وقف إطلاق النار رهينة اختبارين أساسيين: الأول، مدى قدرة إسرائيل على الالتزام بوقف العمليات العسكرية في ظل ضغوطها الأمنية الداخلية، والثاني مدى استعداد "حزب الله" للالتزام بضبط إيقاع المواجهة بما يتناسب مع الحسابات الإقليمية الدقيقة التي تحكم المرحلة.
وعليه، فإن ما يجري لا يبدو تسوية نهائية بقدر ما هو مرحلة انتقالية دقيقة، تُدار فيها الحرب بأدوات سياسية وأمنية جديدة، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي قد ترسم، للمرة الأولى منذ سنوات، إطارًا مختلفًا للعلاقة بين بيروت وتل أبيب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: للضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 11:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: انتهاكات واشنطن لوقف إطلاق النار تكشف عن سوء نية
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 11:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"المسار الأمني" للمفاوضات في واشنطن وأولويات لبنان : السيادة واتفاق شامل لوقف اطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 11:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة اللبنانية في واشنطن: توصلنا لوقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 11:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-06-22
Lebanon24
04:00 | 2026-06-22
Lebanon24
03:50 | 2026-06-22
Lebanon24
03:47 | 2026-06-22
Lebanon24
03:45 | 2026-06-22
Lebanon24
03:43 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24