تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مسار واشنطن مستمر.. حتى لو لم يحقق إنجازات

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
22-06-2026 | 06:00
A-
A+
مسار واشنطن مستمر.. حتى لو لم يحقق إنجازات
مسار واشنطن مستمر.. حتى لو لم يحقق إنجازات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستمر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، ولو أن المزاج الغالب لدى عدد كبير من القيمين عليها بات يميل إلى الاعتقاد بأنها لن تقود إلى نتائج عملية أو اختراقات فعلية في المدى المنظور. لكن استمرار هذا المسار لا يبدو مرتبطاً فقط بإمكان الوصول إلى اتفاقات، بل تحوّل تدريجياً إلى جزء من إدارة التوازنات السياسية في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.
Advertisement

في القراءة اللبنانية الرسمية وغير الرسمية، لم تعد المفاوضات تُختصر بجدواها التقنية أو السياسية المباشرة، بل بما تمثّله من رسائل تتجاوز مضمون الجلسات نفسها. فالسلطة اللبنانية، رغم إقرارها بالأمر الواقع الذي فرضه مسار إسلام آباد وما نتج عنه من وقائع سياسية وإقليمية جديدة، لا تريد أن يبدو وكأن هذا المسار أصبح الإطار الوحيد الذي تُدار من خلاله ملفات لبنان الحساسة.

من هنا، فإن الإبقاء على قناة تفاوض مباشرة، ولو محدودة الفعالية، يحمل بحد ذاته موقفاً سياسياً مفاده أن لبنان لا يسلّم كاملاً بمسار واحد ولا يقبل أن تتحول التفاهمات الإقليمية الكبرى إلى المرجعية الحصرية لمستقبله. هذا التموضع يمنح الدولة هامشاً سياسياً، ولو رمزياً، لإظهار أن لديها أكثر من نافذة وأكثر من خيار في إدارة المرحلة المقبلة.

في المقابل، تبدو واشنطن أيضاً غير مستعدة لإقفال هذا الباب حالياً. فالولايات المتحدة التي ترعى هذا المسار، لا تزال عملياً في بدايات مفاوضاتها مع الإيرانيين، وهي تدرك أن تقديم تنازل سياسي كامل في الساحة اللبنانية سيُقرأ كانتصار مجاني لطهران. صحيح أن الإيرانيين حصلوا على مكتسب مهم مرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار، كما أن التطورات المقبلة قد تدفع نحو منحهم مكاسب إضافية مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي الجزئي أو حتى الكامل من الجنوب، إلا أن منحهم أيضاً احتكار المسار السياسي اللبناني يبقى خطوة لا تبدو واشنطن مستعدة لها في هذه المرحلة.

لذلك، سيستمر الدفع الأميركي باتجاه إبقاء المفاوضات قائمة، حتى لو أصبحت اليوم أضعف من أي وقت مضى. عوامل داخلية لبنانية، وتبدلات إقليمية متسارعة، وتراجع القدرة على فرض التسويات السريعة، كلها عناصر تجعل هذا المسار هشاً ومحدود التأثير. لكنه، في الوقت نفسه، يبقى قائماً لأنه يخدم أهدافاً سياسية تتجاوز الوصول إلى نتائج مباشرة على الأرض.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب: لو لم نبرم الصفقة لما تحقق فتح مضيق هرمز ولكانت القنابل ما زالت ترمى باستمرار
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 13:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يبلغ واشنطن: استمرار التصعيد سيؤثر على مسار المفاوضات والاتصالات السياسية القائمة
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 13:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 13:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لقد حققنا إنجازات هائلة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 13:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

السلطة اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:14 | 2026-06-22
Lebanon24
06:00 | 2026-06-22
Lebanon24
05:54 | 2026-06-22
Lebanon24
05:42 | 2026-06-22
Lebanon24
05:41 | 2026-06-22
Lebanon24
05:38 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24