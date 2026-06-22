واوية: حزب الله جرّ لبنان إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه

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🔸 بينما يسعى اللبنانيون إلى الاستقرار وإعادة بناء دولتهم، يواصل حزب الله جرّ لبنان إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه الإرهابي.
🔸 في لعبة حزب الله، لبنان ليس شريكًا في القرار، بل مجرد قطعة شطرنج. أما البيدق الحقيقي فهو المواطن اللبناني الذي يُدفع مرة بعد مرة ثمن مغامرات الحزب… pic.twitter.com/bkjS1KFCzr
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 22, 2026
🔸 بينما يسعى اللبنانيون إلى الاستقرار وإعادة بناء دولتهم، يواصل حزب الله جرّ لبنان إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه الإرهابي.
🔸 في لعبة حزب الله، لبنان ليس شريكًا في القرار، بل مجرد قطعة شطرنج. أما البيدق الحقيقي فهو المواطن اللبناني الذي يُدفع مرة بعد مرة ثمن مغامرات الحزب… pic.twitter.com/bkjS1KFCzr