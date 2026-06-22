واوية: حزب الله جرّ لبنان إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه

🔸 بينما يسعى اللبنانيون إلى الاستقرار وإعادة بناء دولتهم، يواصل حزب الله جرّ لبنان إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه الإرهابي.



🔸 في لعبة حزب الله، لبنان ليس شريكًا في القرار، بل مجرد قطعة شطرنج. أما البيدق الحقيقي فهو المواطن اللبناني الذي يُدفع مرة بعد مرة ثمن مغامرات الحزب… pic.twitter.com/bkjS1KFCzr — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 22, 2026 Advertisement

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر صفحتها على موقع اكس: بينما يسعى اللبنانيون إلى الاستقرار وإعادة بناء دولتهم، يواصل جرّ إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه الإرهابي.وتابعت: في لعبة حزب الله، لبنان ليس شريكًا في القرار، بل مجرد قطعة شطرنج. أما البيدق الحقيقي فهو المواطن اللبناني الذي يُدفع مرة بعد مرة ثمن مغامرات الحزب وحساباته.وأضافت: وبينما يحلم اللبناني بحياة كريمة ومستقبل أفضل، يسعى حزب الله إلى تحقيق "كش مات" للبنان نفسه، واضعًا مصالحه فوق والشعب.