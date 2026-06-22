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لبنان

واوية: حزب الله جرّ لبنان إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه

Lebanon 24
22-06-2026 | 04:51
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واوية: حزب الله جرّ لبنان إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه
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كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية عبر صفحتها على موقع اكس:  بينما يسعى اللبنانيون إلى الاستقرار وإعادة بناء دولتهم، يواصل حزب الله جرّ لبنان إلى معارك لا تخدم إلا مشروعه الإرهابي.
وتابعت:  في لعبة حزب الله، لبنان ليس شريكًا في القرار، بل مجرد قطعة شطرنج. أما البيدق الحقيقي فهو المواطن اللبناني الذي يُدفع مرة بعد مرة ثمن مغامرات الحزب وحساباته.
وأضافت: وبينما يحلم اللبناني بحياة كريمة ومستقبل أفضل، يسعى حزب الله إلى تحقيق "كش مات" للبنان نفسه، واضعًا مصالحه فوق مصلحة الدولة والشعب.
 
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