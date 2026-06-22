تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلية تثبيت النار جنوباً.. هل تستعيد الدولة المبادرة أم تُدار الحرب بشكل جديد؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
22-06-2026 | 10:00
A-
A+

خلية تثبيت النار جنوباً.. هل تستعيد الدولة المبادرة أم تُدار الحرب بشكل جديد؟
خلية تثبيت النار جنوباً.. هل تستعيد الدولة المبادرة أم تُدار الحرب بشكل جديد؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل ملف الجنوب مرحلة جديدة بعد الحديث عن اتصالات أميركية وقطرية مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، هدفها تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة التصعيد. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بإعلان التهدئة أو تحديد موعد جديد للمفاوضات، إنما بقدرة لبنان على تحويل هذه التهدئة إلى مسار واضح يبدأ بوقف الاعتداءات وينتهي بانسحاب إسرائيلي فعلي وانتشار أوسع للجيش.
Advertisement
 
أهمية هذا التطور أنه يأتي في لحظة لا تزال فيها إسرائيل تحاول فرض تفسيرها الخاص لوقف النار. فهي تتحدث من جهة عن تقليص قواتها في الجنوب بطلب أميركي، لكنها تتمسك من جهة أخرى بما تسميه حرية الحركة عند وجود تهديد. عمليًا، يعني ذلك أن تل أبيب تريد خفض مستوى الاشتباك من دون التخلي عن القدرة على الضرب، أو عن بعض الوقائع التي فرضتها في الميدان خلال الحرب.
 
هنا تكمن حساسية فكرة إنشاء خلية لتثبيت وقف النار. فهي قد تكون فرصة للبنان إذا تحولت إلى أداة ضغط على إسرائيل، وإلى قناة تمنع الخروقات وتسرّع الانسحاب. لكنها قد تصبح مشكلة إذا اقتصرت وظيفتها على إدارة التوتر وضبط ردود الفعل، وربما تعداد الخروقات الإسرائيلية ليس إلا كما في السابق، من دون معالجة أصل الأزمة، أي استمرار الاحتلال والاعتداءات وغياب مرجعية واضحة لتنفيذ الاتفاق.
 
الخلية بين تثبيت الهدوء وتثبيت الأمر الواقع
 
لا شكّ أنّ لبنان يحتاج إلى آلية متابعة فعلية لوقف النار، لأن التجربة أظهرت أن البيانات السياسية وحدها لا تكفي. في كل مرة يحصل خرق، تبدأ معركة تفسير جديدة: إسرائيل تعتبر ضرباتها دفاعًا استباقيًا، و"حزب الله" يربط أي تهدئة بوقف الاعتداءات والانسحاب، والدولة تحاول تثبيت موقعها كطرف رسمي يفاوض ويطالب بالضمانات. لذلك، تبدو الخلية المقترحة محاولة لسدّ الفراغ بين القرار السياسي والتطبيق الميداني.
 
لكن نجاح هذه الخلية لا يُقاس بعدد الاجتماعات ولا بحجم الرعاية الدولية لها، إنما بما إذا كانت قادرة على إلزام إسرائيل بخطوات واضحة. فإذا كان دورها مراقبة الخروقات، وتثبيت جدول زمني للانسحاب، وفتح الطريق أمام انتشار الجيش في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، فإنها تصبح مكسبًا للبنان. أما إذا تحولت إلى غرفة اتصالات لاحتواء الحوادث فقط، فستكون أقرب إلى إدارة أزمة مفتوحة لا إلى إنهائها.
 
المشكلة أن إسرائيل تحاول منذ البداية إدخال تعديلات عملية على معنى الانسحاب. فهي لا ترفض التهدئة بالكامل، لأنها تدرك وجود ضغط أميركي، لكنها تريد إبقاء هامش عسكري يسمح لها بالتحرك متى شاءت. بهذا المعنى، قد يصبح تقليص القوات خطوة شكلية إذا لم يقترن بانسحاب واضح من كل النقاط، وبوقف سياسة الضربات المتكررة التي تجعل الجنوب يعيش بين وقف نار معلن وحرب يمكن أن تعود في أي لحظة.
 
الدولة والجيش أمام اختبار الدور لا اختبار النيات
 
بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، لا يكفي أن يقال إن الجيش سينتشر في الجنوب، فالأهم هو الشروط التي سيحصل الانتشار بموجبها. فإذا جاء الانتشار بعد انسحاب إسرائيلي كامل من النقاط المحتلة، وضمن ضمانات توقف الاعتداءات، يمكن أن يتحول إلى خطوة مركزية في استعادة الدولة دورها. أما إذا جاء في ظل بقاء مواقع إسرائيلية أو مناطق رمادية، فسيصبح الجيش أمام مهمة شديدة التعقيد هي ضبط الداخل، فيما يبقى الطرف الآخر محتفظًا بقرار الضربة.
 
لهذا يبدو الموقف اللبناني حذرًا. فالحكومة لا تستطيع رفض أي جهد دولي لتثبيت الهدوء، خصوصًا أن الجنوب يحتاج إلى تهدئة فعلية تسمح بعودة الناس وتخفيف الضغط عن القرى الحدودية بعد حرب دموية وقاسية لم تنتهِ فصول مآسيها بعد. لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع القبول بترتيب يجعل الجيش غطاء لواقع غير مكتمل، أو يحوّل الانسحاب الإسرائيلي إلى عملية مفتوحة بلا نهاية واضحة.
 
تزداد حساسية المشهد مع دخول ملفات ميدانية إلى التفاوض، من النقاط التي تتمسك بها إسرائيل، إلى الأنفاق والمواقع التي تريد وضعها على الطاولة، وصولًا إلى دور الجيش في تسلم مناطق أو معالجة بنى عسكرية معينة. هذه التفاصيل قد تبدو تقنية، لكنها تحدد اتجاه المرحلة المقبلة: إما أن تكون بداية عودة تدريجية للدولة إلى الجنوب، أو أن تتحول إلى تفاوض طويل على شكل الوجود الإسرائيلي وحدوده.
 
في المحصلة، لا تكمن أهمية الخلية المقترحة في اسمها أو الجهات المشاركة فيها، إنما في وظيفتها الفعلية. فإذا كانت مدخلًا لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات، فقد تمنح الدولة فرصة لاستعادة المبادرة. أما إذا كانت وسيلة لضبط التصعيد فقط، فيما يبقى الاحتلال قائمًا والضربات ممكنة، فإن لبنان سيكون أمام مرحلة جديدة من الهدوء الهش، حيث تُدار الحرب بأدوات سياسية من دون أن تنتهي أسبابها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
باسيل: لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 17:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: مساعي الدولة نجحت في تثبيت وقف النار وهذا هو موقفنا الرسمي (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 17:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عون متمسك بحماية لبنان وتثبيت موقع الدولة في إدارة الملفات التفاوضية
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 17:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة تحضر أوراق التفاوض: تثبيت وقف النار وعودة آمنة للأهالي إلى الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 17:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الاحتلال

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-06-22
Lebanon24
10:20 | 2026-06-22
Lebanon24
10:09 | 2026-06-22
Lebanon24
10:00 | 2026-06-22
Lebanon24
09:48 | 2026-06-22
Lebanon24
09:19 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24