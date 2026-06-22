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لبنان

بنته إيران... هذا ما قالته صحيفة بريطانية عن نفق "حزب الله" في مجدل زون

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-06-2026 | 15:00
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بنته إيران... هذا ما قالته صحيفة بريطانية عن نفق حزب الله في مجدل زون
بنته إيران... هذا ما قالته صحيفة بريطانية عن نفق حزب الله في مجدل زون photos 0
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ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "نفق "حزب الله"، الذي يمتد تحت بلدة مجدل زون الصغيرة الواقعة على قمة تل في جنوب لبنان، لا يشبه الأنفاق البدائية المحفورة يدويًا في غزة. ويبلغ طول هذا النفق حوالي 170 مترًا، ويقع على عمق 20 مترًا تحت القرية الشيعية المدمرة، ويُقال إن تصميم هذا النفق وهندسته ساهمت فيهما إيران. عندما دخلت الصحيفة برفقة جنود قوات الجيش الإسرائيلي المزودين بنظارات الرؤية الليلية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بدا المكان وكأنه نفق بلدي من سبعينيات القرن الماضي؛ وأشار نيكولاس بلانفورد، الباحث غير المقيم في المجلس الأطلسي، إلى أن "قرية بحجم مجدل زون لا تحتاج إلى مثل هذا النفق الضخم تحت الأرض. إنه بالتأكيد تابع لحزب الله"."
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وبحسب الصحيفة: "كان الممر الخرساني مليئًا بمخلفات الحرب، وأدت الأبواب المتينة المقاومة للانفجار إلى عدة غرف لتخزين الأسلحة. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الأنفاق المتفرعة كانت توفر إطلالات بانورامية على إسرائيل، وأنها استُخدمت لإطلاق الذخائر حتى قُصفت. قال قائد اللواء 551 الإسرائيلي، مشيرًا إلى غرفة يُزعم أنه عُثر فيها على ثمانية أطنان من المتفجرات: "إنه معقل إرهابي". وأضاف: "هذه الطائرات المسيّرة الأحادية الاتجاه مُوجّهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويبلغ مداها أكثر من 200 كيلومتر"."

وأضافت الصحيفة: "يتوقف مصير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على مصير عشرات القرى مثل مجدل زون، التي تقع على أرض مرتفعة على بعد ثلاثة أميال شمال الحدود الإسرائيلية، وقد تضررت بشدة. ويبدو أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لشن هجوم على قرية ثانية ذات شبكة أنفاق واسعة تقع على بعد حوالي 22 ميلاً إلى الشمال الشرقي من مجدل زون. في الواقع، تُهدد بلدات جنوب لبنان، وما تُخفيه بعضها من بنية تحتية تابعة لحزب الله، بتقويض وقف إطلاق النار الأوسع نطاقًا بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبها، ترغب إسرائيل في السيطرة عليها، لإنشاء منطقة عازلة تحمي مجتمعاتها الشمالية، وتخشى أنه إذا سمحت لسكان لبنان الشيعة بالعودة، فسيعود "حزب الله" أيضًا، ليُعيد ترسيخ وجوده والتسليح. في المقابل، ينظر اللبنانيون إلى إسرائيل على أنها المعتدية، التي زعزعت استقرار المنطقة لعقود بفشلها في تسوية القضية الفلسطينية. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تُخفي بلدة كفرتبنيت، مثل مجدل زون، شبكة أنفاق واسعة تابعة لحزب الله".

وتابعت الصحيفة: "في شلومي، وهي بلدة حدودية صغيرة تقع جنوب نفق مجدل زون مباشرةً، يشعر السكان بالرعب من بنود الاتفاق الأميركي الإيراني، ويخشون ألا ينعموا بالأمان ما لم يتم نزع سلاح "حزب الله". وقالت ليفينا فلورنتينو، التي تدير متجرًا صغيرًا على بعد بضع مئات من الأمتار من السياج الحدودي: "أتمنى السلام، لكن هذه هدية لحزب الله الذي سيجمع شتاته ويعيد بناء نفسه. ولن ينتهي الأمر أبداً".

وبحسب الصحيفة: "يقول الخبراء إنه كما تهدد المفاوضات حرية إسرائيل في العمل، فإنها أيضاً أضعفت صدقية الحكومة اللبنانية. وقال مايكل يونغ من مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت للصحيفة إن الحكومة اللبنانية، الضعيفة أصلاً، تتعرض للتقويض من قبل كل من الإسرائيليين والإيرانيين، مما يقلل من قدرتها على نزع سلاح "حزب الله". وأضاف: "يدفع اللبنانيون ثمن ذلك نيابة عن كلا الجانبين. فالإسرائيليون ليسوا مهتمين بتقديم أي شيء من شأنه تعزيز صدقية الدولة اللبنانية، كما أن الإيرانيين ليسوا مهتمين بتقديم أي شيء من شأنه أن يجعل الدولة اللبنانية أكثر صدقية". ومع ذلك، قد يكون هناك بصيص أمل. قال يونغ إن ربط لبنان بالاتفاق الأميركي الإيراني الأوسع نطاقاً قد يضع مسألة نزع سلاح الحزب "على طاولة المفاوضات" في المحادثات الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران لأول مرة، وهو أمر لطالما قاومته إيران. وأضاف يونغ أنه إذا طُرحت قضية نزع سلاح "حزب الله" في المحادثات الأميركية الإيرانية الأوسع نطاقًا، فقد ينسجم ذلك مع مبادرة منفصلة من دول مثل مصر والسعودية وتركيا وقطر وباكستان. في الواقع، سيؤدي هذا إلى نزع سلاح الحزب كجزء من "انتقال تدريجي منظم"، بدلاً من نزع سلاح قسري فوري".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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