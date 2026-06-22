قبل مُفاضات الغدّ بين لبنان وإسرائيل... هذا ما كشفته مصادر عن المُباحثات

قال مصدر ديبلوماسي، إنّ " يتمسّك بإنجاح المناطق التجريبية في هذا التوقيت الدولي للاستفادة من وقف النار".

وأشار المصدر إلى أنّ "لبنان سيطلب الإنسحاب خلال 60 يوماً".

Advertisement

وأضاف أنّه "من غير المستبعدّ مناقشة ملحق أمني في الاجتماعات العسكرية على غرار "إعلان النيات" في الاجتماعات السياسية".

وتابع المصدر أنّ "اعتماد الأقضية كمناطق تجريبية صعب التطبيق، بسبب إمتداد الأقضية على أكثر من قطاع"، وقال إنّ "الأفضل اعتماد القطاعات رغم ترجيح رفض التي تفضّل المناطق".



وأوضح أنّ "خلية مراقبة الهدنة فكرة قطرية في الأساس، وتفاصيلها التقنية لم تُحدّد بعد، ولا طبيعة صلاحياتها حيال "الميكانيزم" التي تبقى إطاراً تقنياً عملياتياً أكثر مما هي سياسية".

وختم المصدر بالقول، إنّ "إسرائيل قد تطرح تعاوناً امنياً مباشراً مع ، بعد فترة يرعاها الأميركي، لكن لبنان سيرفض ومن المستبعدّ أن يقبل باعتماد منطقة "علي الطاهر" كمنطقة تجريبية بالمطلق".

وفي هذا السياق، قال مسؤول في الإدارة الأميركية، إنّ " تصرّ على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل تشكّل مساراً منفصلاً فالمحادثات الأميركية – تركّز على تثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد فيما تهدف مفاوضات واشنطن إلى ترتيبات طويلة الأمدّ".

وأضاف في حديثٍ صحافيّ، أنّ "البحث في جولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل سيركّز على تثبيت وقف النار وتعزيز دور الجيش والدولة في الجنوب ومناقشة الترتيبات الأمنية لمنع عودة التصعيد كما ستطرح واشنطن ملف إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي".

كذلك، أفادت مصادر إنّ "الوفد اللبناني سيدفع غداً نحو خطوات إسرائيلية ملموسة على صعيد التهدئة والانسحابات فيما ستتمسّك إسرائيل بضمانات أمنية طويلة الأمد وبملف سلاح " " كعنصر أساسي في أي ترتيبات مستقبلية".

وأضافت أنّ "نجاح الجولة لن يُقاس باتفاق نهائي، بل بمدى قدرتها على الانتقال من إدارة وقف إطلاق النار الحالي إلى بناء إطار سياسي وأمني أكثر استدامة بالتوازي مع التحضيرات الجارية لتحديد موعد زيارة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون إلى ".

أما مصادر صحافية، فقالت إنّ "الوفد اللبناني سيناقش مسألة المناطقِ التجريبية إنطلاقاً من طرحِ اعتماد الأقضية، إلا أنّ المهمة صعبة في ظل عدم انفتاح إسرائيل على هذا الطرح".

ولفتت معلومات صحافيّة، أنّ "الوفد اللبناني سيحاول انتزاع ضمانات أميركية مكتوبة أو تعهدات معلنة بعدم خرقِ اتفاق وقف إطلاق النار وبعدم رغبة اسرائيل في البقاء في لبنان مشروطة بانتشار الجيش ومعالجة ملف السلاح".



