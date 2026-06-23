مؤشر لبداية المواجهة

Advertisement

اعتبرت أوساط سياسية أن البيان الذي صدر عن اخيرا بشأن ملف المفاوضات المباشرة بين واسرائيل شكّل مؤشراً واضحاً إلى بدء انتقال "الحزب" نحو مرحلة جديدة من التعاطي مع السلطة السياسية ، لكن بوتيرة مدروسة ومنخفضة حتى الآن.وبحسب القراءة نفسها، فإن مضمون البيان لم يقتصر على الاعتراض على مسار تفاوضي بحد ذاته، بل حمل رسائل سياسية تتعلق بطريقة للمرحلة المقبلة وحدود الخيارات المقبولة داخلياً.وترى هذه الأوساط أن "الحزب" لا يبدو في وارد فتح مواجهة شاملة حالياً، لكنه بدأ عملياً وضع إشارات أولية إلى مسار سياسي أكثر تشدداً قد يتوسع لاحقاً تبعاً للتطورات الداخلية والإقليمية.