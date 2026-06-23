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لبنان

مؤشر لبداية المواجهة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2026 | 04:15
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اعتبرت أوساط سياسية أن البيان الذي صدر عن حزب الله اخيرا  بشأن ملف المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل شكّل مؤشراً واضحاً إلى بدء انتقال "الحزب" نحو مرحلة جديدة من التعاطي مع السلطة السياسية اللبنانية، لكن بوتيرة مدروسة ومنخفضة حتى الآن.
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وبحسب القراءة نفسها، فإن مضمون البيان لم يقتصر على الاعتراض على مسار تفاوضي بحد ذاته، بل حمل رسائل سياسية تتعلق بطريقة إدارة الدولة للمرحلة المقبلة وحدود الخيارات المقبولة داخلياً.
وترى هذه الأوساط أن "الحزب" لا يبدو في وارد فتح مواجهة شاملة حالياً، لكنه بدأ عملياً وضع إشارات أولية إلى مسار سياسي أكثر تشدداً قد يتوسع لاحقاً تبعاً للتطورات الداخلية والإقليمية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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