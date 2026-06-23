ماذا يجري في أوساط مؤيدي "الحزب"؟ تقرير إسرائيلي يكشف

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نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً نشره مركز "مئير عميت للمعلومات الاستخبارية والإرهاب" (ITIC)، أشار إلى أن التداعيات الاقتصادية لقرار " " جرّ إلى حرب جديدة نيابة عن دفعت عدداً متزايداً من مؤيديه الشيعة إلى البحث عن بدائل أيديولوجية وسياسية.التقرير الذي ترجمه "لبنان24" يقول إن جمهور الحزب لا يزال يتعافى من الكلفة التي ترتبت على قرار "حزب الله" مهاجمة في اليوم التالي لهجوم السابع من تشرين الأول 2023 دعماً لحليفه "حماس"، مشيراً إلى أن الثقة بقدرة الحزب على تحمّل الكلفة التراكمية للأضرار تتراجع بسرعة، فيما بدأ بعض مؤيديه البحث عن بدائل سياسية.وبحسب التقرير، فإن كثيرين يرغبون في ظهور جهة سياسية موالية لبيروت وتسعى إلى الحد من النفوذ في لبنان، إلا أن هذه الرغبات لم تتحول حتى الآن إلى بديل سياسي فعلي.وأشار التقرير إلى أن "منتدى الشيعة اللبنانيين"، الذي تأسس في حزيران 2025، برز كبديل محتمل في ، إذ يشدد على ضرورة إعادة صلاحيات الأمن والحرب والسلم إلى الدولة ، وتعزيز الجيش اللبناني، وإقامة شراكة وطنية واسعة تضم مختلف مكونات المجتمع اللبناني. كما يدعو المنتدى إلى إقامة علاقات إيجابية مع إيران من دون الخضوع لها.وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد دراسات الأمن القومي ، المقدم احتياط الدكتور موران ليفافوني، إن لبنان لا يزال يعيش حالة من الجمود، لا سيما بعد النجاح الذي حققته إيران مؤخراً في مفاوضاتها مع .وفي حديث عبر صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال ليفافوني: "نحن في حالة من الجمود. ففي حين يحتفل مؤيدو حزب الله بانتصار إيران، وخصوصاً بموافقة الرئيس الأميركي على هذا الانتصار الإيراني وما يصفونه بالرعاية للبنان، يتمسك معارضو الحزب بموقف رافض لفكرة السيادة الإيرانية على لبنان".ولفت التقرير إلى أنه خلال المفاوضات، أكدت إيران أنها تتوقع وقفاً لإطلاق النار على كل الجبهات، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.وجاء الاتفاق بين طهران وواشنطن في وقت كانت فيه تتفاوض على اتفاق خاص بها مع إسرائيل بوساطة أميركية، وهو المسار الذي هدد "حزب الله" باندلاع حرب أهلية بسببه.وأضاف التقرير أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع "حزب الله" يوم الجمعة، إلا أن الحزب خرق الاتفاق يومي الجمعة والسبت عبر شن موجات من الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 13 آخرين.وأكد مركز "ITIC" أن المدنيين اللبنانيين غالباً ما دفعوا ثمن أفعال "حزب الله"، مشيراً إلى أنه بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الثاني 2024 قُتل أكثر من 3700 شخص، بينهم نحو 30% من النساء والأطفال.وأوضح التقرير أنه رغم الاعتقاد بأن غالبية القتلى كانوا من عناصر "حزب الله"، فإن نحو 900 ألف شخص نزحوا من منازلهم، وكانت الغالبية الساحقة منهم من المناطق الشيعية في لبنان، على حد تعبيره.كذلك، ذكر أن نحو 20% من سكان لبنان تعرضوا للنزوح الداخلي خلال الجولة الأخيرة من الأعمال القتالية، وفق أرقام .وأشار التقرير إلى أن التداعيات المالية تركت الذراع الاقتصادية لـ"حزب الله" تكافح من أجل تعويض المتضررين من أنشطته، لافتاً إلى أن العقوبات الدولية والضربات الإسرائيلية أضعفت قدرة الحزب على تقديم الدعم.