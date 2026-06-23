تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماذا يجري في أوساط مؤيدي "الحزب"؟ تقرير إسرائيلي يكشف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-06-2026 | 06:30
A-
A+
ماذا يجري في أوساط مؤيدي الحزب؟ تقرير إسرائيلي يكشف
ماذا يجري في أوساط مؤيدي الحزب؟ تقرير إسرائيلي يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً نشره مركز "مئير عميت للمعلومات الاستخبارية والإرهاب" (ITIC)، أشار إلى أن التداعيات الاقتصادية لقرار "حزب الله" جرّ لبنان إلى حرب جديدة نيابة عن إيران دفعت عدداً متزايداً من مؤيديه الشيعة إلى البحث عن بدائل أيديولوجية وسياسية.
Advertisement

التقرير الذي ترجمه "لبنان24" يقول إن جمهور الحزب لا يزال يتعافى من الكلفة التي ترتبت على قرار "حزب الله" مهاجمة إسرائيل في اليوم التالي لهجوم السابع من تشرين الأول 2023 دعماً لحليفه "حماس"، مشيراً إلى أن الثقة بقدرة الحزب على تحمّل الكلفة التراكمية للأضرار تتراجع بسرعة، فيما بدأ بعض مؤيديه البحث عن بدائل سياسية.

وبحسب التقرير، فإن كثيرين يرغبون في ظهور جهة سياسية موالية لبيروت وتسعى إلى الحد من النفوذ الإيراني في لبنان، إلا أن هذه الرغبات لم تتحول حتى الآن إلى بديل سياسي فعلي.

وأشار التقرير إلى أن "منتدى الشيعة اللبنانيين"، الذي تأسس في حزيران 2025، برز كبديل محتمل في المستقبل، إذ يشدد على ضرورة إعادة صلاحيات الأمن والحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية، وتعزيز الجيش اللبناني، وإقامة شراكة وطنية واسعة تضم مختلف مكونات المجتمع اللبناني. كما يدعو المنتدى إلى إقامة علاقات إيجابية مع إيران من دون الخضوع لها.

وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، المقدم احتياط الدكتور موران ليفافوني، إن لبنان لا يزال يعيش حالة من الجمود، لا سيما بعد النجاح الذي حققته إيران مؤخراً في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وفي حديث عبر صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال ليفافوني: "نحن في حالة من الجمود. ففي حين يحتفل مؤيدو حزب الله بانتصار إيران، وخصوصاً بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذا الانتصار الإيراني وما يصفونه بالرعاية الإيرانية للبنان، يتمسك معارضو الحزب بموقف رافض لفكرة السيادة الإيرانية على لبنان".

ولفت التقرير إلى أنه خلال المفاوضات، أكدت إيران أنها تتوقع وقفاً لإطلاق النار على كل الجبهات، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وجاء الاتفاق بين طهران وواشنطن في وقت كانت فيه بيروت تتفاوض على اتفاق خاص بها مع إسرائيل بوساطة أميركية، وهو المسار الذي هدد "حزب الله" باندلاع حرب أهلية بسببه.

وأضاف التقرير أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع "حزب الله" يوم الجمعة، إلا أن الحزب خرق الاتفاق يومي الجمعة والسبت عبر شن موجات من الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 13 آخرين.

وأكد مركز "ITIC" أن المدنيين اللبنانيين غالباً ما دفعوا ثمن أفعال "حزب الله"، مشيراً إلى أنه بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الثاني 2024 قُتل أكثر من 3700 شخص، بينهم نحو 30% من النساء والأطفال.

وأوضح التقرير أنه رغم الاعتقاد بأن غالبية القتلى كانوا من عناصر "حزب الله"، فإن نحو 900 ألف شخص نزحوا من منازلهم، وكانت الغالبية الساحقة منهم من المناطق الشيعية في لبنان، على حد تعبيره.

كذلك، ذكر أن نحو 20% من سكان لبنان تعرضوا للنزوح الداخلي خلال الجولة الأخيرة من الأعمال القتالية، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن التداعيات المالية تركت الذراع الاقتصادية لـ"حزب الله" تكافح من أجل تعويض المتضررين من أنشطته، لافتاً إلى أن العقوبات الدولية والضربات الإسرائيلية أضعفت قدرة الحزب على تقديم الدعم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا فعلت مسيّرات "الحزب" بمستوطني الشمال؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري في قاعدة "حزب الله" الشعبية؟ معهد إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "الحزب"؟ طلبات "قتالية"!
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23
Lebanon24
11:46 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24