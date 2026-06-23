هاشم: إسرائيل تتفلت من المحاسبة وتواصل عدوانها على لبنان

شدد في خلال اجتماع "لجنة " في مؤتمر البرلمانات الإسلامية في باكو، ان "ما سمح للعدو الاسرائيلي بالتمادي في عدوانه وهمجيته والاستمرار في سياسة الهيمنة والسيطرة وزيادة مساحة احتلاله وبهذا الشكل الاجرامي، تفلته من أي محاسبة والتعاطي معه بسياسة المعايير المزدوجة، ولهذا عانى وطننا الإجرام الذي كان فوق القانون الدولي وارتكب من جرائم الحرب ما لم يرتكب في التاريخ الحديث ولا عجب ان لم تتخذ الاجراءات والتدابير لوضع حد لهذا الارهاب ان تفتح شهية حكام هذا الكيان لمشروع حلم ما سمي بإسرائيل الكبرى".

ورأى أن "السؤال اليوم أمام ما يحصل في لبنان وفلسطين: هل سيبقى الصمت لغة الرد أو أن حراكًا لا بدّ منه وهذه مسؤولية الجميع؟ ولا يجوز للعالم ان يغض الطرف بل عليه ان يثبت انه اذا ما اراد لان لديه إمكانيات تجعل العالم يهتز لإرادته عند الجرأة والقرار".