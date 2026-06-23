جرحى في حادث سير على طريق بخعون - الضنية

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سُجّل صباح اليوم حادث سير في بلدة بخعون – الضنية، حيث انقلبت سيارة من نوع "هوندا CR-V" على الطريق العام قرب مطعم "الجوزة"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
وبحسب المعلومات، فقد السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انزلاقها واصطدامها بمنزل بمحاذاة الطريق قبل أن تنقلب.
وعلى الفور، حضرت فرق جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، حيث عملت على إسعاف الجرحى ميدانياً، قبل نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة لاستكمال العلاج.